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Сегодня, 23:00

Батут на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по прыжкам на батуте на Олимпиаде 2024 пройдут 2 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анжела Бладцева.
Фото Global Look Press

Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских Играх 2024 в Париже на Арене «Берси» в один день — в пятницу, 2 августа. Мужчины и женщины разыграют по комплекту медалей.

Единственной российской участницей этого турнира станет Анжела Бладцева. Она будет выступать в Париже в нейтральном статусе. Узнать больше о российской спортсменке можно в материале на сайте «СЭ».

Батут на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

2 августа, пятница

13:00. Женщины. Личное первенство. Квалификация
14:50. Женщины. Личное первенство. Финал
19:00. Мужчины. Личное первенство. Квалификация
20:45. Мужчины. Личное первенство. Финал
Время начала соревнований — московское.

Полное расписание турнира по батуту на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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