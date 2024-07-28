«Организаторам все равно, для них главное, чтобы мы вышли». Теннисисты жалуются на олимпийский турнир

Проливные дожди, размещение в Олимпийской деревне и нелогичные правила вызвали критику спортсменов.

Погодные условия вносят коррективы в планы организаторов и участников Олимпиады в Париже. До начала Игр некоторые спортсмены жаловались на жару, которая при отсутствии кондиционеров становилась серьезным испытанием, особенно при длительной дороге в транспорте. На смену теплым дням пришли сильные дожди. Осадки начались еще в пятницу, продолжились в субботу и вмешались в проведение некоторых соревнований. Под дождем сыграли пляжные волейболисты, перенесен турнир по мужскому скейтбордингу, а также некоторые теннисные матчи.

Дожди мешают турниру

Из-за непогоды многие теннисисты корректировали подготовку к первым олимпийским матчам. Казахстанский спортсмен Александр Бублик раскритиковал организаторов Олимпиады и заявил, что перед стартовой игрой вышел на корт только один раз.

«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями. Организаторам все равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте. Организаторы не переживают за травмоопасность, потому что ты не разминаешься перед матчем. Им абсолютно все равно, для них главное, чтобы мы вышли. ТВ-права проданы, поэтому идите. С ATP это не сравнится — небо и земля. Когда я играл в Токио на Олимпиаде, там, кажется, было градусов 50. На ATP никогда бы не дали сыграть. Хотя мы все равно недовольны тем, как они к нам относятся, мы хотим большей лояльности к погодным условиям», — передает слова Бублика «Чемпионат».

Александр, 25-я ракетка мира, уступил в первом круге одиночного разряда американцу Тэйлору Фритцу (4:6, 4:6) и завершил выступление на турнире.

— Наверное, это одна из причин, почему не все теннисисты любят Олимпиаду. Это непривычно, приходится адаптироваться. Даже те пути, по которым мы ходим, они их усложняют. Я сейчас шел с человеком, он меня спросил, почему мы ходим так, потому что сюда идти две минуты, а мы шли десять. Они зачем-то все перекрыли, — добавил Бублик.

Коко Гауфф. Фото Reuters

Проблемы с размещением в деревне

Недовольство теннисистов вызвали не только капризы погоды. Американская теннисистка Коко Гауфф подняла проблему размещения спортсменов в Олимпийской деревне. В субботу девушка выложила короткий клип в TikTok, в котором показала бытовые условия, с подписью: «10 девушек, две ванные комнаты». В комментариях Коко предложили переехать в отель. Девушка ответила, что все теннисистки уже сделали это.

«Все теннисистки переехали в отель, кроме меня. Так что теперь только пять девушек и две ванные комнаты», — написала Гауфф.

Коко — одна из сильнейших теннисисток планеты и знаменосец американской сборной на церемонии открытия Олимпиады. Девушка разделила эту обязанность с баскетболистом Леброном Джеймсом. К слову, американские баскетболисты также отказались проживать в Олимпийской деревне.

Новак Джокович. Фото Reuters

Нелогичные правила

Новак Джокович, как большой теннисный авторитет, подверг критике регламент олимпийского турнира. В первом круге личного разряда серб без особых проблем обыграл австралийца Мэттью Эбдена (6:0, 6:1). Матч продолжался лишь 53 минуты. Соперник Джоковича провел первый одиночный матч с 2022 года. Эбден сконцентрирован на парном разряде, в котором считается одним из фаворитов, а в одиночную сетку Олимпиады попал как запасной.

Некоторые теннисисты снялись с соревнований до жеребьевки, которая прошла утром 25 июля. Эбден — один из тех, кто экстренно вышел на замену. Именно это правило не оценил Джокович. Вторая ракетка планеты считает регламент несправедливым к теннисистам одиночного разряда, которые не приехали в Париж.

«Я действительно не понимаю правил, они немного нелогичны для меня. Знаете, если кто-то отказывается или снимается до или во время жеребьевки, то вы вызываете парных игроков играть в одиночном разряде. Честно говоря, не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много одиночников, у которых было много времени и которых можно было вызвать», — приводит слова Джоковича Express.co.

Джокович надеется, что Международная федерация тенниса совместно с Международным олимпийским комитетом рассмотрят возможность изменения этого правила в будущем. По мнению Новака, многие теннисисты, которые не попали на Олимпиаду, но в дни Игр свободны и находятся в Европе, могли бы заменить тех, кто снялся с турнира до или во время жеребьевки. И это повысило бы конкуренцию соревнований.