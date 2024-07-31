Странное судейство и невероятная жара. Почему теннисисты критикуют олимпийский турнир

Джек Дрэйпер и Коко Гауфф выразили недовольство теннисным турниром на Играх в Париже.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже — один из самых критикуемых. В первые дни спортсмены жаловались на дождь и нехватку времени на подготовку к матчам. Серб Новак Джокович возмутился системой добора игроков после жеребьевки. По правилам Олимпиады, если теннисист снимается с соревнований, то его подменяет представитель парного разряда. Из-за этого Джоковичу в первом круге пришлось играть с Мэттью Эбденом, который не практиковался в одиночке с 2022 года.

Аномальная жара

На смену дождей в Париже пришла жара. Теперь некоторые теннисисты недовольны знойной погодой и высокими температурами. После поражения от американца Тейлора Фритца (7:6, 3:6, 2:6) во втором круге Олимпиады британец Джек Дрэйпер раскритиковал организаторов турнира.

— Мы оба старались изо всех сил, хотели показать хороший теннис. Важную роль имела физическая подготовка, но я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить практически кипяток, когда мы играем в условиях такой жары. Важно, чтобы у нас были хорошие холодильники, где вода оставалась бы холодной. Очень трудно восстанавливаться в таких условиях, — приводит слова Дрэйпера Daily Mail.

Джек также отметил, что теннисисты на корте не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого спортсмены должны сидеть и отдыхать.

— Я просто считаю, что очень плохо, что они заставляют игроков проходить через такое на корте, — считает Дрэйпер.

Джек Дрэйпер. Фото Reuters

Странное судейство

Сенсация теннисного турнира — ранний вылет второй ракетки мира Коко Гауфф. Американка уступила в третьем круге Донне Векич из Хорватии (6:7, 2:6). Матч запомнился жестким спором Гауфф с судьей на вышке. Коко посчитала, что сопернице несправедливо присудили очко, позволившее сделать брейк в ходе второго сета.

— Такое в этом году происходило со мной несколько раз, и мне приходилось самой отстаивать свою правоту. На мой взгляд, в теннисе нужен VAR, ведь такие очки очень важны. Как правило, судьи потом извиняются. Но после матча это уже не поможет. Не буду говорить, что я бы победила, если бы взяла то очко. Но если бы мы переиграли, все могло бы поменяться. Не скажу, что один розыгрыш повлиял на результат, ведь в тот момент я и так проигрывала, — цитирует Гауфф The New York Times.

Зрители освистали решение арбитра. После попыток объяснить судье, почему она была неправа, Коко вернулась на свою часть площадки, отвернулась от сетки и расплакалась. Судейский вердикт остался в силе, Векич сделала брейк. Гауфф завершила выступление на Олимпиаде после обидного поражения хорватской теннисистке.