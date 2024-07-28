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Шнайдер впечатляет на грунте, Александрова может сосредоточиться на паре

Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады, Александрова проиграла
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Екатерина Александрова.
Фото Reuters
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Перенесенные матчи олимпийского турнира по-разному сложились для наших теннисисток.

Олимпийские игры
Одиночный разряд. Женщины
Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Кочаретто (Италия) — 6:2, 7:5
Юэ Юань (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) —7:5, 6:7 (0:7), 6:2

В первый день олимпийского теннисного турнира матчи состоялись только на двух главных кортах легендарного комплекса «Ролан Гаррос», имеющих раздвижную крышу. Все остальные встречи первого круга из-за дождя были перенесены на воскресенье, 28 июля. Первыми запусками на второстепенных кортах начинали россиянки — Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Если 20-летняя Шнайдер сейчас находится в отличной форме, взяв два титула за последний месяц и ворвавшись в топ-25, то 29-летняя Александрова переживает сложный период.

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Последствия травмы

Хотя первая половина года получилась для Екатерины удачной. На турнире в Аделаиде она добралась до полуфинала, в Линце — до финала (и там и там уступила Елене Остапенко), а особенно впечатлила на супертурнире в Майами. В 1/8 финала Екатерина смогла выбить первую ракетку мира Игу Свентек, а в четвертьфинале — пятую «сеяную» Джессику Пегулу. В полуфинале движение Александровой остановила будущая чемпионка турнира Даниэль Коллинз, которая проводит лучший сезон в карьере. Тем не менее после американского турнира опытная россиянка дебютировала в топ-15.

Увы, но после этого успеха последовала серия из четырех поражений подряд — в Чарльстоне (от Тейлор Таунсенд), Штутгарте (Онс Жабер), Мадриде (Эшлин Крюгер) и Риме (Александра Саснович). Причем в матче с белорусской теннисисткой Александрова взяла всего один гейм. Реабилитироваться на «Ролан Гаррос» не получилось — поражение в первом же матче от Виктории Томовой.

Екатерина Александрова.
Фото Reuters

На траве, где Екатерина всегда играла сильно, ей сразу же удалось дойти до полуфинала в Хертогенбоше, а в Берлине — дать бой второй ракетке мира Кори Гауфф. Однако на следующем турнире в Бад-Хомбурге Александрова получила повреждение в матче с будущей полуфиналисткой Уимблдона Донной Векич. Британский «мейджор» пришлось пропустить. В итоге наша теннисистка потеряла 200 очков и выбыла из топ-20.

Турнир в Германии так и оставался последним для Екатерины, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде. Однако первый выход на корт более чем за месяц не принес ей положительных эмоций. В напряженном матче россиянка проиграла китаянке Юэ Юань.

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Матч выдался очень напряженным и продолжался 2 часа 30 минут. В первой партии обе девушки играли неважно. Китаянка отдала две свои подачи, Александрова — три. Решающий брейк Юэ Юань сделала при счете 6:5. Вторая партия оказалась еще более напряженной и дошла до тай-брейка. Его Екатерина забрала очень уверенно, выиграв семь розыгрышей подряд.

Казалось, что наступил отличный момент, чтобы перевернуть ход игры в свою пользу, но в третьем сете у Александровой кончился бензин. Вероятно, сказался длительный простой, связанный с травмой. Представительница КНР же, наоборот, провела очень качественную партию и заслуженно вышла во второй круг. Там 40-я ракетка мира сыграет с Марией Саккари из Греции.

Екатерина же может сосредоточиться на парном разряде, где вместе с Еленой Весниной ей предстоит очень тяжелое испытание в первом круге — в соперниках чешский дуэт Каролина Мухова и Линда Носкова.

Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Такие универсалы — большая редкость

У Дианы Шнайдер, наоборот, в первой половине сезона хватало ранних вылетов (исключением стал турнир в Хуахине, где россиянка взяла дебютный титул). Зато после Рима россиянка заиграла на очень высоком уровне. Титулы в Бад-Хомбурге и Будапеште — лишнее тому подтверждение. Хотя и до этого была классная игра на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, где ей удалось выиграть сложнейший матч у Каролины Плишковой и разгромить Слоан Стивенс.

Поэтому Шнайдер вполне способна здорово выступить на Олимпиаде.

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«Диана стала самой молодой теннисисткой за последние 15 лет с тремя титулами на разных покрытиях за календарный год, — отметил «СЭ» вице-президент ФТР, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Молодец! Такие универсалы — большая редкость. Для меня вообще мощное выступление Дианы в этом сезоне — приятная неожиданность. Радует, что к Олимпиаде она подходит в отличной форме. Как и Мирра Андреева, которая серьезно прибавила за последний год, обрела уверенность. Все это настраивает на позитив. Мирра умеет играть и одиночку, и пару, где выступит как раз с Дианой. В таком сочетании они вполне могут замахнуться на победу».

Подтверждая слова легенды нашего тенниса, Шнайдер классно провела первый круг в одиночке, за полтора часа обыграв итальянку Элизабетту Кочаретто. В первой партии Диана реализовала два брейк-пойнта из пяти. Во втором сете 61-я ракетка мира постаралась вернуться в игру, но в концовке партии россиянка все же дожала Кочаретто. Во втором круге Шнайдер встретится с китаянкой Сю Ван, которая уверенно прошла Линду Носкову.

Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
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