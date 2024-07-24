Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
- Где и когда пройдут летние Олимпийские игры 2024
- Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже
- Какие виды спорта на летних Олимпийских играх 2024
- Новые виды спорта на летних Олимпийских играх 2024
- Расписание летних Олимпийских игр 2024
- Россия на летних Олимпийских играх 2024
- Состав команды России на Олимпиаде 2024 в Париже
- Главные фавориты и медальный прогноз Олимпиады 2024
- Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже
- Где смотреть и кто покажет трансляции Олимпиады 2024
- Где пройдут следующие Олимпийские игры
Где и когда пройдут летние Олимпийские игры 2024
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования состоятся в столице Франции — Париже. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов.
14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни, которая расположена всего в 15 минутах от центра и знаменитых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня и Большой дворец. Часть соревнований состоится в прилегающих к Парижу департаментах Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени, еще часть — в других городах Франции.
Матчи футбольного турнира примут Бордо, Нант, Лион, Сент-Этьен, Ницца и Марсель. В Марселе также пройдут соревнования по парусному спорту, а турнир серфингистов намечен в Теахупоо на Таити.
Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже
Мероприятие в часть открытия XXXIII летней Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Впервые в истории церемония пройдет не в чаше стадиона, а на фоне знаковых достопримечательностей столицы Франции Парижа — на набережной реки Сены. Делегации спортсменов проплывут на лодках по 6-километровому маршруту акватории.
Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или интернет-трансляции, могли увидеть их. Около 10 тысяч атлетов пересекут центр Парижа по реке с востока на запад до Трокадеро, где состоится остальная часть церемонии и финальное шоу открытия.
Главным режиссером шоу стал известный французский драматург Томас Джолли.
Начало церемонии открытия Игр в Париже — в 20.30 по московскому времени.
Какие виды спорта на летних Олимпийских играх 2024
На Играх в Париже будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. 28 дисциплин считаются основными, еще четыре добавлены в качестве дополнительных. Спортсмены выступят в турнирах по следующим видам спорта:
-
академическая гребля
-
бадминтон
-
баскетбол
-
баскетбол 3x3
-
бокс
-
борьба вольная
-
борьба греко-римская
-
брейкинг
-
велоспорт на треке
-
велоспорт на шоссе
-
BMX мотокросс
-
BMX фристайл
-
водное поло
-
волейбол
-
гандбол
-
гольф
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гребля на байдарках и каноэ
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гребной слалом
-
дзюдо
-
конный спорт
-
легкая атлетика
-
маунтинбайк
-
настольный теннис
-
парусный спорт
-
плавание
-
плавание на открытой воде
-
пляжный волейбол
-
прыжки в воду
-
прыжки на батуте
-
регби-7
-
серфинг
-
синхронное плавание
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скалолазание
-
скейтбординг
-
современное пятиборье
-
спортивная гимнастика
-
стрельба стендовая
-
стрельба из лука
-
стрельба пулевая
-
теннис
-
триатлон
-
тхэквондо
-
тяжелая атлетика
-
фехтование
-
футбол
-
хоккей на траве
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художественная гимнастика
Новые виды спорта на летних Олимпийских играх 2024
На Олимпиаде в Париже в 2024 году дебютирует только один вид спорта — это брейкинг. В этой дисциплине разыграют два комплекта наград — в мужских и женских сольных соревнованиях. В соревнованиях примут участие по 16 спортсменов, которые будут импровизировать под бит диджея.
Брейк-данс является одним из четырех дополнительных видов спорта на Олимпиаде во Франции. В число таких дисциплин также вошли серфинг, скалолазание и скейтбординг (эти три вида уже входили в программу Токио-2020).
Расписание летних Олимпийских игр 2024
Расписание соревнований Олимпийских игр было представлено 25 июля 2022 года. Итоговый календарь проведения турниров может измениться вплоть до окончания Олимпиады. Даты и время стартов на открытом воздухе зависят от погодных условий.
Олимпийские игры начнутся в среду, 24 июля: в этот день стартуют квалификации в нескольких видах спорта.
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится в пятницу, 26 июля.
Первые медали будут разыграны в субботу, 27 июля. В этот день победители и призеры будут определены в велоспорте на шоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, регби, скейтбординге, стрельбе и фехтовании.
Розыгрыш медалей в турнире по плаванию пройдет с 27 июля по 4 августа, на открытой воде запланирован на 8 и 9 августа, в легкой атлетике — с 1 по 11 августа, в спортивной гимнастике — с 29 июля по 5 августа.
Медальные дни в теннисе — со 2 по 4 августа, в батуте — 2 августа, в велошоссе — 27 июля, 3 и 4 августа, для каноистов — с 8 по 10 августа
Финалы в футболе (мужчины и женщины) — 9 и 10 августа, баскетболе (мужчины, женщины), волейболе (мужчины и женщины) и гандболе (мужчины и женщины) — 10 и 11 августа.
Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 11 августа.
Полностью календарь по дням и видам спортам, а также медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».
Россия на летних Олимпийских играх 2024
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только индивидуальных атлетов. К участию в соревнованиях не допускаются представители командных видов спорта, а также клубов силовых ведомств (ЦСКА, «Динамо»).
Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия МОК.
Состав команды России на Олимпиаде 2024 в Париже
Ряд российских спортсменов получили допуск и приняли решение стартовать в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ. Всего в окончательном списке россиян — участников Олимпийских игр-2024 15 спортсменов.
Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.
Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.
Плавание: Евгений Сомов.
Главные фавориты и медальный прогноз Олимпиады 2024
По прогнозу известного агентства Gracenote на июль, основная борьба за лидерство в общем медальном зачете на Играх в Париже будет между сборными США и Китаем. По общему числу медалей ожидается безоговорочная победа американцев — 123 против 87, а по количеству золота намечается большая интрига — у американцев ожидается 37 наград высшей пробы, у Китая — 36, у Франции — 29.
На отложенной на год Олимпиаде-2020 в Токио летом 2021 года у США было 39 первых мест и 113 медалей всего.
Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже
Мероприятие в честь закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа 2024 года на стадионе «Стад де Франс», где до этого будут проводиться соревнования по легкой атлетике, параатлетике и регби во время Игр. Художественным руководителем церемонии стал режиссер-постановщик Томас Джолли.
По информации RMC Sport, одной из приглашенных звезд станет актер Том Круз. Он уже участвовал в подобных мероприятиях — в 2004 году актер пронес олимпийский огонь в Лос-Анджелесе в рамках всемирной эстафеты перед Играми в Афинах.
Где смотреть и кто покажет трансляции Олимпиады 2024
По информации РБК, Первый канал и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры в Париже. Телеканал «Матч ТВ» ждал позиции ОКР и Минспорта по показу олимпийских соревнований с участием российских спортсменов.
На федеральном телевидении трансляции Олимпиады не значатся. Онлайн-платформы и соцсети также не станут показывать Игры-2024. В частности, в онлайн-кинотеатре Okko сообщили, что не планировали приобретать права, не стал этого делать и холдинг VK.
Трансляции Олимпиады в Париже могут появиться в тематических группах соцсети «ВКонтакте», показывающих другие матчи и соревнования, на которые в России ни у кого нет прав.
За неделю до старта Олимпиады на сайте МОК в качестве интернет-транслятора соревнований на Россию значился портал Международного олимпийского комитета организации. Однако на неделе открытия Игр эта строчка с ресурса исчезла. Вопрос о легальном показе олимпийских состязаний Парижа остался открытым.
Где пройдут следующие Олимпийские игры
Следующая Олимпиада в 2026 году будет зимней. Она состоится в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Местом проведения следующих летних Игр 2028 года выбран Лос-Анджелес, США. Летние Олимпийские игры в 2032 году состоятся в австралийском городе Брисбен.
Организаторы зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов будут объявлены на 142-й сессии МОК в Париже (Франция) с 23 по 24 июля. Для выборов столицы летних Олимпийских игр 2036 года идет процесс подтверждения и изучения заявок.