Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 23:10

В теннисной сборной России — восемь отказников. Половина нашей олимпийской заявки — дебютанты

Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева примет участие в Олимпиаде в Париже.
Фото AFP
Объявлены имена российских игроков, которые согласились на выступление в Париже-2024.

Массовые отказы у женщин

В Федерации тенниса России (ФТР) назвали состав нейтральных россиян на Олимпийские игры в Париже. Примечательно, что из лидеров нашего тенниса в заявку попали только Даниил Медведев, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Таким образом, Игры-2024 пропустят два из трех сильнейших теннисистов страны и две наши лучшие теннисистки. Впрочем, шансы на медали даже в таком составе все равно есть.

Карен Хачанов, Андрей Рублев и&nbsp;Людмила Самсонова. «Организм не железный». Почему российские теннисисты отказываются от Олимпиады?

Пресс-служба ФТР опубликовала следующую олимпийскую заявку. У мужчин в столице Франции должны, если обойдется без форс-мажоров, сыграть Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, у женщин — Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Кроме того, объявлены и предварительные парные сочетания — Медведев/Сафиуллин, Котов/Карацев, Андреева/Кудерметова и Александрова/Шнайдер.

Теннисная общественность России в последние дни уже была подготовлена к тому, что не увидит на Играх Андрея Рублева, Карена Хачанова и Людмилу Самсонову. Об этом ранее сообщал глава ФТР Шамиль Тарпищев. Он же говорил и о вероятном отказе от выступлений на Олимпийских играх Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой. Но действительность превзошла даже самые суровые ожидания, особенно у женщин.

Итак, решили не ехать в Париж первая ракетка России Касаткина (14-я ракетка мира в рейтинге от 10 июня, когда и была закрыта квалификация на Олимпиаду), вторая ракетка России Самсонова (15-я ракетка мира). По идее их могли заменить в заявке Анна Калинская (24) и Павлюченкова (26), но и их в списке Федерации тенниса России мы не обнаруживаем. Как и восьмую ракетку страны Анастасию Потапову (36). Таким образом, у женщин сыграют Александрова (16), Андреева (23), Кудерметова (34) и Шнайдер (49). То есть третья, четвертая, седьмая и девятая ракетка страны. И это если еще все они благополучно пройдут проверку комиссии МОК, которая, видимо, еще впереди.

Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Бросается в глаза и отсутствие в олимпийской заявке лучшей парницы страны, восьмой ракетки мира Веры Звонарева. По регламенту олимпийской квалификации 39-летняя Звонарева, выигравшая в прошлом году с немкой Лаурой Зигемунд Итоговый турнир WTA, могла сама выбирать напарницу. Предполагалось, что Вера сыграет с 17-летней Миррой, тем более их сплав опыта и молодости прекрасно проявил себя на «Ролан Гаррос», где Звонарева и Андреева дошли до четвертьфинала. Пусть и снялись без игры из-за выхода Мирры в полуфинал в одиночке и чрезмерной нагрузки на юную теннисистку.

Арина Соболенко. «Это просто безумие». Соболенко объяснила бойкот Олимпиады ведущими теннисистками

Но в итоге Андреева сыграет на Играх-2024 с Кудерметовой. Вероника также умеет хорошо играть в паре, с бельгийкой Элизе Мертенс она брала Итоговый турнир WTA в 2022 году. Однако с Миррой она пока совершенно несыгранна. Шнайдер также дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» в паре, но не с соотечественницей, а с американкой Эммой Наварро. На что может рассчитывать их дуэт с Александровой, совершенно непонятно.

Что же касается одиночки, то главные надежды у женщин, безусловно, связаны с Миррой — полуфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2024. Умеют играть на грунте и Кудерметова с Александровой, в прошлом доходившие до полуфиналов турниров WTA 1000 на этом покрытии. Шнайдер в нынешнем сезоне выиграла на грунте турнир WTA 125, но на Открытом чемпионате Франции не блеснула.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Медведев и Мирра сыграют по полной

У мужчин бросается в глаза отсутствие Рублева (6-я ракетка мира) и Хачанова (22-я ракетка мира). Причем у обоих был позитивный олимпийский опыт — в Токио Андрей выиграл золото в миксте с Павлюченковой, а Хачанов в одиночке дошел до финала, где уступил Александру Звереву из Германии. Перед Открытым чемпионатом Франции определенные сомнения по поводу поездки на Игры выражал и Медведев, но пятая ракетка мира и первая ракетка России все же решил участвовать. По-видимому, посчитав, что способен бороться за медали на кортах «Ролан Гаррос». Котов (51) с Сафиуллиным (43), как и Андреева со Шнайдер, прежде на Олимпийских играх не выступали, а вот Карацев (92) брал в Токио серебро в миксте с Еленой Весниной.

Даниил Медведев, Мирра Андреева. Российские теннисисты прошли перед Олимпиадой первую проверку. Но впереди их ждет еще одна

Поскольку в ФТР уверены, что Аслан сыграет и в одиночке, значит, немало отказов и в других сборных. Ведь по рейтингу ATP допускаются 56 лучших, желающих поехать в Париж, но не более четырех от страны. Перспективы мужских пар кажутся сомнительными — Медведев с Сафиуллиным провели несколько турниров, но неудачно, а Котов с Карацевым вообще никогда вместе не играли и в парном теннисе никогда особо не блистали. В одиночке шансы повыше, ведь тот же Котов в этом году добрался до третьего круга «Ролан Гаррос», а у Карацева есть прошлогодний полуфинал грунтового «мастерса» в Мадриде. Но все же главные медальные надежды связаны с Медведевым.

Тарпищев дал понять, что в миксте будут, скорее всего, заявлены Медведев и Андреева, которые в декабре 2023-го выступали в смешанном разряде на Мировой теннисной лиге в Абу-Даби. Хотя если игра пойдет, сложно сказать, выдержат ли Даниил и Мирра нагрузку в трех разрядах. В любом случае с заявкой на микст можно определиться позже, к 24 июля, а сам олимпийский теннисный турнир, напомним, состоится с 27 июля по 4 августа. «Я очень доволен сформировавшимся составом на Олимпиаду. Это оптимальный состав на данный момент. На Играх выступят те, кто действительно этого хочет и отлично готов. К тому же сможем обкатать молодежь. Все попали на Олимпиаду по своим силам, а не за прошлые заслуги», — цитирует Тарпищева сайт федерального спортивного телеканала.

Теннис
Сборная России по теннису
Аслан Карацев
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Павел Котов
Роман Сафиуллин
3
0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Баскетболист Мелешкин — о санкциях: «Изоляция — большой минус. Грустно, мы очень сильно от нее теряем»
Федерация тенниса России назвала заявку сборной на Олимпиаду-2024
Боец UFC Наимов: «Сидаков сказал мне, что не выступит на Олимпиаде»
«Почему им можно все?» Украинская фехтовальщица отказалась жать руку экс-россиянке
«Организм не железный». Почему российские теннисисты отказываются от Олимпиады?
«Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это просто безумие». Соболенко объяснила бойкот Олимпиады ведущими теннисистками

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости