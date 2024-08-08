Президент Сербии анонсировал появление музея Джоковича. Вучич разозлил своим высказыванием фанатов Надаля

В Париже Новак впервые в карьере выиграл олимпийское золото.

Новак Джокович стал чемпионом одиночного мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» впервые в карьере завоевал золото Игр, до этого его максимумом оставалась бронза в Пекине-2008. Теперь Ноле — единственный в истории теннисист с победами на Олимпиаде, во всех турнирах «Большого шлема», Итоговом турнире ATP и всех соревнованиях Masters 1000.

После триумфа Джоковича президент Сербии Александр Вучич анонсировал строительство музея в честь спортсмена. По словам Вучича, здание возведут в Белграде — месте рождения теннисиста. Также президент сравнил Новака с испанцем Рафаэлем Надалем, в честь которого уже давно создан музей на Мальорке.

«У нас состоялись первые обсуждения о строительстве музея Новака Джоковича, который, как ожидается, станет еще одной достопримечательностью города, — выказался Вучич. — В Пальма-де-Мальорке есть музей, посвященный Рафаэлю Надалю. Мы будем стремиться продемонстрировать то, что Джокович сделал для нашей страны, в соответствии с его заслугами и в то же время привлечь туристов. Новак значимее Надаля». Также Вучич выразил надежду, что музей будет достроен до того, как Белград примет Всемирную выставку Expo в 2027 году.

Высказывания президента Сербии вызвали резонанс. Многие пользователи соцсетей не согласились с Вучичем.

Jim: «Он не более великий, чем Надаль или Федерер».

T.Sims: «Если бы он был лучше Надаля, ему не понадобилось бы пять попыток, чтобы завоевать олимпийское золото. Все элитные теннисисты его эпохи, кому он проигрывал, уже ушли на пенсию».

MichelleL: «Какой маленький человек этот Александр Вучич! Он одержим Надалем. Если бы это было не так, он бы не упомянул об этом».

При этом Тони Надаль — дядя и экс-тренер Рафы Надаля — в колонке для газеты El Pais назвал серба лучшим теннисистом в истории. «Он (Карлос Алькарас. — Прим. «СЭ») уступил в матче, который мог бы закончиться в его пользу. Отдал все силы и сражался до последнего мяча. Его серебряная медаль против лучшего теннисиста в истории заслуживает, без сомнения, нашего восхищения», — написал Тони.

Сам Рафаэль тоже положительно высказался о сопернике. «Поздравляю Новака с выполнением Золотого шлема и достижением того, чего он хотел. Молодец», — написал Надаль в соцсетях.