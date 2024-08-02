Впереди финал с Алькарасом.

Олимпийские игры-2024. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:2

Новак Джокович захромал в середине второго сета в четвертьфинальном матче со Стефаносом Циципасом и дважды подряд брал медицинскую паузу. После очередного проигранного гейма (4:0) он попросил у доктора обезболивающее. Выпил таблетку и вышел на корт, чтобы сделать великий камбэк. Грек вел 4:0 и 40:0, но умудрился проиграть второй сет и вылететь с Олимпиады. Перед полуфиналом с Лоренцо Музетти Джокович говорил, что очень беспокоится за свое колено, которое было прооперировано после четвертьфинала «Ролан Гаррос» c Франсиско Серундоло (7 июня). «Я волнуюсь, если честно. Не знаю, что сказать. Боль была очень сильной в двух геймах второго сета. Я даже не знаю, повредил ли я что-то или просто поскользнулся». Многие фанаты Ноле беспокоились и гадали, выйдет ли серб на матч с итальянцем, но эти опасения оказались напрасными.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Уставший Лоренцо, невероятный Новак

Матч Джоковича и Музетти можно смело разделить на две части. До счета 5:4 в первом сете мы наблюдали за одним теннисистом, после отданного брейка — за абсолютно другим. В первый час игры Лоренцо на равных бился с 24-кратным победителем ТБШ. Однако после отданного брейка сник (хотя пытался себя завести и даже вдребезги разбил свою ракетку).

Новак играл примерно на 70 процентов своих возможностей. Дважды отдал свою подачу в дебюте второй партии, но тут же возвращал брейки. А в заключительных четырех геймах просто уничтожил соперника. Впрочем, Музетти тоже заслуживает добрых слов. За июнь и июль он провел 16 матчей. Плюс уже две игры в августе. Понятно, что Лоро 22 года, но силы даже молодых игроков небезграничны.

Что касается Джоковича, то он впервые пробился в финал Олимпиады и теперь постарается взять золото. Да, шансы на это небольшие. Алькарас очень хорош на этих кортах, а совсем недавно вынес Новака в финале Уимблдона. Но чудо все-таки может случиться. Хотя бы потому, что Карлос тоже подустал, играя в Париже не только одиночку, но и пару.

Но самое важное в предстоящей битве — что Новак заслужил золото, которого так не хватает в его карьере. Только вдумайтесь — человек в 37 лет вышел в финал Уимблдона и Игр практически сразу после операции на колене. Звучит фантастически, но Джокович уже приучил всех к тому, что он способен на все.

После матча с Музетти серб упал на грунт, как будто выиграл турнир. Такого в его исполнении фанаты тенниса не видели уже давно.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Настрой Карлоса

Ранее Джокович трижды доходил до стадии полуфинала Игр — в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020. Однако ни разу там не побеждал. В Китае серба остановил Рафаэль Надаль (6:4, 1:6, 6:4), в Великобритании — Энди Маррей (7:5, 7:5), в Японии — Саша Зверев (1:6, 6:3, 6:1). В 2012 и 2020 году он проиграл в матче за бронзу. Хуану Мартину дель Потро и Пабло Карреньо Бусте.

Для Алькараса это дебютная Олимпиада, и 21-летний испанец уже успел стать самым молодым финалистом олимпийского теннисного турнира с 1904 года, когда до этой стадии дошел американец Роберт Лерой. В своем полуфинале Карлитос за 75 минут переиграл обидчика Даниила Медведева Феликса Оже-Альяссима.

«Что ж, честно говоря, финал будет действительно особенным моментом для меня и моей карьеры в целом, поэтому я постараюсь насладиться им, — заявил после победы над канадцем Алькарас. — Будет очень сложно, но я постараюсь сосредоточиться на себе. Стараюсь не обращать внимания на всех тех людей, кто говорит, что я выиграю. Просто собираюсь выложиться на 100 процентов, показать свой лучший теннис и надеюсь, достигну своей цели и получу золото».

Мужской финал состоится в воскресенье, 4 августа.