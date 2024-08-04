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Париж-2024

Сегодня, 18:35

Лучший матч сезона и слезы величайшего в истории. Грандиозная победа Джоковича на Олимпиаде

Джокович стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Новак Джокович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Будем надеяться, что 37-летний серб не завершит карьеру после триумфа в Париже.

Олимпиада. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале Олимпиады в двух плотнейших сетах. Парни выдали, пожалуй, лучший матч сезона и ни в чем не уступали друг другу (ни одного брейка в 24 геймах), но в решающие моменты тай-брейков серб оказался сильнее. В первую очередь ментально. Джокович — первый представитель Сербии, выигравший олимпийское золото в теннисе. А слезы 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» доказывают, что олимпийский теннисный турнир — очень и очень важное событие в большом теннисе.

96 минут удовольствия

Перед финалом Олимпиады многие обсуждали, не увидим ли мы повторения решающего матча Уимблдона-2024, который состоялся всего три недели назад. В Лондоне Алькарас буквально деклассировал своего титулованного оппонента в трех сетах. Но в этот раз ситуация кардинально отличалась. На британском «мейджоре» Джокович играл сразу после операции на колене. И то, что серб дошел до решающего матча турнира в пятисетовом формате, уже было большим успехом (справедливости ради благодаря высокому «посеву» у Новака была довольно комфортная сетка). Он признавался, что чувствовал себя уставшим и понимал, что вряд ли сможет навязать борьбу разыгравшему Карлитосу.

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В Париже Новак сосредоточился на одиночном разряде. Карлос же еще сыграл пару с Рафаэлем Надалем и провел на кортах «Ролан Гаррос» на три матча больше. Весомый аргумент в пользу Джоковича, для которого победа на Олимпиаде являлась давней мечтой.

«Конечно, я хочу выиграть золото, я максимально выложусь, чтобы это сделать, но уже сейчас для меня это колоссальный результат в таких обстоятельствах. Ранее я проиграл три из четырех полуфиналов Олимпиад. Поэтому я очень хотел преодолеть этот барьер (обыграл Лоренцо Музетти). Играть с Карлосом на этом корте — серьезное испытание. Недавно он выиграл «Ролан Гаррос», хотя в прошлом году я победил его здесь в полуфинале. Но в этом году я довольно легко проиграл ему в финале «Уимблдона» на другом покрытии. Я чувствую себя иначе, мне кажется, я играю и двигаюсь лучше, чем на Уимблдоне».

Новак Джокович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слова 37-летнего чемпиона не разошлись с делом. В первом сете он ни в чем не уступал 21-летнему сопернику, включая «физику». Особенно это бросилось в глаза в девятом гейме. На своей подаче серб уступал 0:30 и 30:40, но смог отыграть скрытый матчбол. На «ровно» же Новак пять раз (!) был в шаге от того, чтобы отдать ключевой брейк. Но в решающие моменты он показывал игру, сопоставимую со своими лучшими временами. В итоге Новак вышел вперед (5:4), а затем первым обеспечил себе тай-брейк. Отметим, что и Алькарас суммарно отыграл пять брейк-пойнтов за партию. Да и в целом борьба завязывалась на каждом розыгрыше. Как доказательство — на первые четыре гейма ушло 30 минут. На первый сет — 96.

Перед тай-брейком можно было констатировать, что это был лучший сет этого сезона. Пожалуй, в конкурентах были только полуфинал Australian Open-2024 между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым (третий сет) и противостояние Карлитоса с Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024 (первый сет). Правда, на тай-брейке огненной борьбы уже не получилось. Испанец в отличие от Джоковича стал нервничать, допустив несколько невынужденных ошибок. Ноле почувствовал запах крови и завершил партию двумя эффектными выходами к сетке.

Карлос Алькарас.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С пятой попытки

Вообще Новак переигрывал Карлоса у сетки. Не всегда работали даже фирменные дропшоты Алькараса. Впрочем, испанец не обращал на это большого внимания, продолжая уверенно действовать на задней линии и диктовать свою игру на подаче. Во втором сете мы вновь увидели массу классных розыгрышей. Единственная мысль, которая приходила при просмотре этого выдающегося матча, — почему на Играх отказались проводить финал в пятисетовом формате. Напомним, что это нововведение было принято на Играх-2020 в Токио, которые проводились с коронавирусными ограничениями. Однако в Париже возвращаться к традициям не решились. Жаль.

Новак Джокович празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2024 в&nbsp;Париже. Невероятные эмоции Джоковича: Новак выиграл долгожданное золото Олимпиады

Во втором сете Алькарас первым обеспечил себе тай-брейк. Джокович ответил геймом под ноль. И сразу же открыл счет на подаче соперника филигранным ударом справа. В следующем розыгрыше Ноле провел выдающуюся защиту, которая закончилась ошибкой Карлоса после удачной «свечи» (2:0). Вскоре Карлос сравнял счет, но Джокович вновь исполнил какой-то космический форхенд, а красивый смэш вновь позволил выйти вперед на два розыгрыша (4:2). Дрожащей рукой Карлос допустил, вероятно, роковую ошибку, ударив в сетку из центра корта (5:2). Отыграться после такого было уже невозможно.

Величайший теннисист в истории расплакался прямо на корте (Карлос тоже не смог сдержать слез). У него дрожали руки, когда ему дали флаг Сербии, а когда Джокович обнимал свою дочь, то у него случилась истерика. Новак прошел теннис. Ко всем своим великим наградам он добавил долгожданное золото Олимпиады, которая покорилась ему с пятой попытки. Теперь будем надеяться, что Ноле не решит завершить карьеру после такого триумфа. Хотя имеет на это полное право.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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