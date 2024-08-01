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«В Олимпийскую деревню за мороженым пойдем с золотыми медалями». Андреева и Шнайдер зажигают не только на корте

Андреева и Шнайдер подвели итоги 1/4 финала парного турнира на Играх-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Reuters
Слова наших теннисисток после выхода в полуфинал.

В четвертьфинале теннисного парного турнира россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. После победы они сияли в смешанной зоне и благодарили болельщиков, которые в меньшинстве перекричали полный стадион чешских фанатов.

Мирра Андреева: Понимаем, что будем бороться за медаль. Но стараемся дальше не заглядывать. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды.

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева. Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

— Как удалось собраться, когда не реализовали два матчбола?

Диана Шнайдер: Да, это неприятно. Но спасают взаимопомощь и поддержка на корте. Это помогло остаться в игре.

— Накануне, узнав, что вы остались единственными из наших на теннисном турнире, вы говорили, что это может оказать дополнительное давление. А сегодня вышли — и 6:1 в первом сете. В чем секрет?

Д.Ш.: А вы видели, какая была поддержка?

М.А.: Спасибо огромное всем, кто пришел сегодня на наш матч. Это для нас очень много значит. За чешек сегодня был весь стадион, но когда понимаешь, что есть русскоговорящие люди, которые приходят поболеть, посмотреть матч, это придает много сил.

Фото Reuters

М.А.: Мы знали, что соперницы очень опытные, что Синякова в целом чаще играет пару, много двигается у сетки, «свечки» пробивает. При этом понимали, что они давно вместе не играли — не знаю, что у них случилось. Чувствовалось, что они не такие сыгранные. Поэтому старались играть аккуратно, просто, ничего не придумывать, и...

Д.Ш.: ... «свечки» были нам в помощь.

— Иногда крики «Молодцы! Молодцы!» были слышны громче, чем все остальное...

Д.Ш.: А наши как обычно — в меньшинстве, а перекрикивают весь стадион. Наши болельщики — просто топ!

Новак Джокович, Симона Байлз, Мирра Андреева. Олимпиада 2024: Джокович против Циципаса, Байлз взяла шестое золото. Онлайн-трансляция 1 августа

— Вы феноменально общаетесь на корте. В один из моментов Диана вдруг сказала вам: «У меня глаз дергается...»

Д.Ш.: Это было во втором сете. Там и Мирра жаловалась, что у нее руки трясутся (Смеется.).

М.А.: У кого что, как говорится. Мы почти идеальная пара (Смеется.). Диана пожаловалась после того, как положила мяч по линии, так что, если все так будет складываться, то я и не против, чтобы глаз дергался.

— Вы говорили, что хотите попробовать мороженое в Олимпийской деревне. Поход придется отложить.

М.А.: Да, но это к лучшему (Смеется.). Полуфинал, скорее всего, будет уже завтра. Когда сходим? Даже не знаю... Да, придем пробовать мороженое уже с золотыми медалями.

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии в матче против россиянок.
Фото Reuters

— После такого матча у вас точно прибавится болельщиков. Многие прилипли к экранам на вашем матче, да и с борьбой за медали в разных дисциплинах на этих Играх у нас все туго.

Д.Ш.: Новая аудитория у парного женского тенниса? Вообще круто! И хорошо бы на наш полуфинал пришли те, кто был сегодня. Нам понравилось!

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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