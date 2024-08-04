Андреева и Шнайдер были в шаге от олимпийского золота. Но россиянкам не хватило опыта

Мирра и Диана в финале взяли первый сет у итальянок, но не смогли их дожать.

Олимпийские игры. Женщины. Парный разряд. Финал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 1:6, 7:10

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер все же проиграли на Олимпийских играх в Париже финал женского парного разряда итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, хотя взяли первую партию золотого матча. Но, видимо, близость победы смутила-таки дуэт наших позитивных теннисисток, они чуть занервничали и позволили соперницам вернуться в игру, а затем и победить. Можно сказать, что Мирре и Диане не хватило опыта. Однако все равно они явно превзошли ожидания, завоевав олимпийское серебро.

Разница в несколько теннисных поколений

Действительно, если немного упростить, то женскому парному финалу, как и прошедшему перед ним финалу одиночному мужскому, можно было смело прикрепить ярлык «молодость против опыта». За молодость, само собой, отвечали россиянки, которым на двоих сейчас чуть больше 37 лет — Мирре в апреле исполнилось 17 лет, Диане в том же месяце — 20. Что же касается итальянок, то только одной отдельно взятой Саре Эррани как раз исполнилось 37 лет. Мало того, у этой миниатюрной итальянки день рождения, как и у Мирры, 29 апреля, только на два десятка лет раньше — 1987 год против 2007-го. Сами понимаете, для тенниса это разница даже не в одно-два, это несколько поколений.

Свой первый турнир WTA в одиночном разряде Эррани выиграла в 2008-м, когда Андреевой едва исполнился год, а пика одиночной карьеры достигла в 2012-м, дойдя на кортах «Ролан Гаррос» до финала Открытого чемпионата Франции. Тогда она, кстати, проиграла не кому-нибудь, а россиянке Марии Шараповой. 11-лет назад Сара вошла в топ-5 в одиночке, но с тех пор очень сильно сдала, возможно, из-за допингового скандала в 2017-м (тогда ее дисквалифицировали на пару месяцев, обнаружив запрещенный препарат летрозол). Сейчас в одиночке Эррани в рейтинге только 92-я. Но в паре входит в топ-20. Не стоит забывать, что она с юных лет считалась парной теннисисткой экстра-класса, — в дуэте с соотечественницей Робертой Винчи выиграла пять турниров «Большого шлема» и поднималась на первое место в мировом рейтинге. Но после ухода Винчи Сара и в паре не выигрывала ничего почти шесть лет, пока не появилась Паолини. Ясмин тоже не девочка (28 лет), но раскрылась, по сути, только в нынешнем сезоне. Чем-то она напоминает более молодую версию Эррани — маленькая, упорная, цепкая. И сейчас поймала волну в том числе в одиночке — финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдоне тому лучшее подтверждение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Юные россиянки все равно произвели фурор

И вот против таких итальянских «бульдогов» играли Мирра с Дианой. Очевидно, что в сыгранности они итальянкам уступают значительно, но командная «химия» в паре у них, как сразу стало ясно, присутствует. Андреева и Шнайдер более дерзкие, чем их соперницы по финалу. На олимпийском турнире они играли так, словно вообще не чувствовали давления, улыбаясь и подбадривая друг друга. Недостаточную сыгранность они компенсировали желанием, внося в игру некий позитивный хаос. Или, если хотите, креатив. Хотя понятно, что перед финалом юные россиянки все же почувствовали давление, ведь это был пока самый важный матч в их карьере!

Тем не менее стартовая партия финала получилась у Мирры с Дианой просто великолепной. Россиянки выглядели лучше итальянок, у которых слабым звеном неожиданно оказалась не Эррани, недурно действующая у сетки, а Паолини. Жасмин немного «поплыла» в четвертом гейме при 2:1 на подаче итальянок, да и Сара в этот момент была небезупречна. В итоге с 40:15 в пользу соперниц россиянки взяли четыре розыгрыша подряд. Затем при 4:1 наши девушки заработали двойной брейк-пойнт. И хотя его не реализовали, ничуть не расстроились, легко затем взяв свою подачу. А после затяжного медицинского тайм-аута Эррани забрали на чужой подаче и партию.

Вот только после этого ситуация на корте изменилась не в нашу пользу. Опытные итальянки словно перезагрузились, включили фирменные эмоции, а у россиянок, особенно у Шнайдер, начался небольшой спад. Диана несколько раз смазала коронный форхенд, россиянки не реализовали геймболы, впервые в финале проиграв свою подачу. Вскоре счет уже был 0:2 и 0:40 на их подаче. Впрочем, здесь Диана с Миррой включились и гейм в сложнейшей ситуации спасли, пусть и не без помощи Эррани, допустившей при 30:40 ошибку в убойной позиции у сетки. Однако этот успех оказался локальным, поскольку итальянки снизили брак до минимума, очень хорошо обороняясь и много забивая мячей у сетки, Да и «свечи» у россиянок совершенно не шли. Как следствие — разгромное поражение в партии 1:6.

Сара Эррани и Ясмин Паолини. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По регламенту судьба золота решалась на тай-брейке до 10 очков. Где Мирра с Дианой все время были в роли догоняющих. Когда казалось, что шансов при 3:7 не осталось, они почти выравняли положение, сократив разницу до минимума — 7:8... Наши теннисистки доставали сложнейшие мячи, бились за каждый розыгрыш, но на сей раз в битве опыта против молодости верх, увы, взяли не юные россиянки.

Что ж, пусть повторить достижение Елены Весниной и Екатерины Макаровой образца Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро не удалось, Мирра и Диана все равно большие молодцы! Впервые в жизни сыграв вместе в паре, они произвели в Париже на олимпийских кортах «Ролан Гаррос» фурор, пусть и серебряный, а не золотой. Именно они, а не их более опытные соотечественники и соотечественницы завоевали единственную российскую медаль Игр-2024 в теннисе.