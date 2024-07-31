Юные российские теннисистки — последняя надежда наших болельщиков на Играх-2024 в Париже.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер остались единственными представителями России на олимпийском теннисном турнире. Наши спортсменки вышли в четвертьфинал, обыграв Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:4, 6:0. В середине первого сета матч был прерван из-за дождя.

— Чувствуете, что сыгрались ко второму матчу? — вопрос российским теннисисткам.

Мирра Андреева: — Мне комфортно было играть сразу, с первого матча.

Диана Шнайдер: — Важно эмоциональное состояние, настроение. Если оно есть на корте, проходят какие-то улыбки, эмоции, шутки, играть намного легче, чем если выходишь с мыслью: «Только бы не проиграть». Мне кажется, мы в этом плане с Миррой нашли друг друга.

Влажность лучше, чем жара

— За счет чего удается поддерживать это настроение во время Олимпиады, когда есть серьезное давление?

М.А.: — Мне в принципе нравится играть. И всегда приятно, когда от человека идет хорошая энергия. Диана может что-то такое сказать, пошутить — не буду раскрывать все секреты, — что разряжает обстановку. Мы стараемся поддерживать друг друга именно в таком ключе. Это гораздо лучше работает, чем давить друг на друга, требовать подавать первым мячом и все в таком духе.

— Турнирную сетку смотрели?

Д. Ш.: — Я знаю, кто нас ждет в четвертьфинале, — Крейчикова и Синякова.

М.А.: — Это опытные спортсменки, но и мы не промах. Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдем до конца. Думаю, у нас все получится

— В менее жаркую погоду играть приятнее?

М.А.: — Да, сегодня не так жарко, зато ужасно влажно. Но это в любом случае лучше, чем когда светит солнце. Если выбирать между двумя неудобствами — влажность лучше, чем жара.

Д.Ш.: — Когда солнце выключили, у нас сразу игра пошла.

— Что делали, когда был перерыв на дождь?

М.А.: — Сразу ушли в зал. Диана крутила велосипед, а я смотрела матч Кербер. Мы не говорили ни слова об игре, просто занимались своими делами. А потом просто пошли играть.

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В Париже дух Игр так остро не ощущается

— Чувствуется ли дух Олимпиады или из-за того, что живете в отеле, для вас это обычный теннисный турнир?

М.А.: — В начале турнира было немного сложновато — я проиграла два матча и особого настроения и атмосферы не чувствовала. Сейчас мне здесь нравится больше, конечно, — мы играем хорошо, выигрываем. Но в любом случае хочу еще съездить в деревню. Говорят, там бесплатное мороженое дают. Надо попробовать.

— Диана, как вам в деревне?

Д.Ш.: — В принципе все здорово, только расстояния от нашего домика очень приличные — приходится ездить на велосипеде. Зато сразу и восстановительная тренировка выходит.

— Мирра, вы живете в городе. Вам Париж кажется олимпийским?

М.А.: — Я живу в 10 минутах езды от кортов «Ролан Гаррос», что достаточно близко, и на моем пути никаких особенных признаков проходящей Олимпиады нет. Париж себе и Париж. Кажется даже, что, когда проходит «Ролан Гаррос», баннеров и другой символики гораздо больше. Как будто бы в самом городе дух Игр так остро не ощущается