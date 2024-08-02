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Париж-2024

Сегодня, 20:30

«Хотим представляться олимпийскими чемпионками». Андреева и Шнайдер кайфуют от своих успехов на Играх-2024

Андреева и Шнайдер высказались о выходе в финал Олимпиады-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

В полуфинале на корте «Ролан Гаррос» наши девушки обыграли испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2. Перед полуфиналом девушки загадали, что очень хотят съесть мороженое в случае победы. И мы их желание исполнили. Сразу после матча российские журналисты подарили Мирре и Диане по десерту.

— Делайте заказ на победу — исполним все!

Мирра Андреева: Два мороженых. По одному съедим сами и с тренерами поделимся.

Диана Шнайдер: Я бы не была так уверена в том, что мы поделимся. Я могу съесть и два (Смеется.).

Даже если проиграем первые геймы, сможем вернуться в игру.

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева вышли в&nbsp;финал Олимпиады в&nbsp;Париже. Андреева и Шнайдер выиграли первую российскую медаль Олимпиады. Будет ли она золотой?

— В начале матча показалось, что вы были более зажаты, чем обычно.

М.А.: Я нервничала больше, чем обычно. Чувствовала себя зажато. Повезло, что Диана включилась мгновенно и начала все забивать. Благодаря этому мы выиграли первые три гейма.

Д.Ш.: А потом вернулась ко мне и вернулась в игру.

М.А.: Было неловко ошибаться, после того как Диана все забивает, поэтому сказала себе: «Мирра, надо собраться, перестать ошибаться». Потом стало полегче.

— Было видно, что Мирре чуть тяжелее, а вы, как электромотор, стали ее заводить. Неужели не нервничали?

Д.Ш.: Конечно, нервничала. Разве может быть по-другому в полуфинале Олимпиады? Сама удивилась, что смогла так быстро включиться в игру. Но я понимала, что и Мирра тоже волнуется. Я старалась показать, что, даже если проиграем первые геймы, сможем вернуться в игру, потому что наша пара играет намного лучше.

— Без нервов на подаче на матч вы уже, похоже, не можете.

М.А.: Ну нет — это будет нарушением традиции, так нельзя (Смеется.). Это уже такая рутина. На самом деле мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию.

— Для многих теннисистов Олимпиада — обычный турнир, который значит гораздо меньше победы на «Большом шлеме». Как для вас?

М.А.: Если бы мне предложили выбрать между Олимпиадой и «Большим шлемом» месяц назад, я бы выбрала последний. Сейчас понимаю, что победа на «мейджоре» значима в сфере тенниса, если скажешь об этом человеку не из мира спорта, он может и не понять, скажет: «Ну молодец». А вот если говоришь: «Я — олимпийская чемпионка», все все понимают, и это звучит круто. Поэтому будем делать все возможное, чтобы так и представляться.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стираю носки каждый день

— Вы правда завели здесь себе определенный ритуал жизни, которому следуете?

М.А.: Да, раз все так успешно складывается, я стараюсь каждый день повторять одни и те же действия: встаю в одно и то же время, стараюсь есть по определенному расписанию, ношу одну и ту же одежду — вплоть до носков. Поэтому я провожу свои вечера за тем, что постоянно стираю одежду: носки, козырьки и так далее. Это отнимает время, но это работает, и ради победы на Олимпиаде я на это готова. Тренера, к слову, тоже заставила ходить в одном и том же. Сегодня увидела, что она на разминку вышла в другом, и попросила ее переодеться.

Д.Ш.: Я не заставляю тренера и маму ходить в одном и том же, хотя Игорь (Андреев. — Прим. «СЭ»), кажется, тоже соблюдает все приметы. Но сама для себя тоже стараюсь стирать напульсники, надеваю ту же самую одежду. Уже приготовлены два комплекта. Мне, правда, повезло, я живу в олимпийской деревне — и тут стирают за меня.

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева. Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

— У вас уже точно есть медаль. И она, с большой долей вероятности, будет единственной для наших спортсменов. Что это значит для вас?

М.А.: Я об этом не задумывалась еще. Круто, что у нас в принципе будет эта медаль, хочется, чтобы она была золотой.

— Не возникло мысли, что нужно теперь в пару вставать чаще?

М.А. Да, уже подумали об этом. Мы сейчас очень хорошо идем, так что будем об этом разговаривать. Возможно, вы увидите нашу пару еще где-нибудь.

— Через четыре года на Играх в Лос-Анджелесе?

Д.Ш.: Да, конечно. Сто процентов.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фотосессия в день отдыха

— Как будете день отдыха проводить?

М.А.: Будем тренироваться, потом хочу съездить в деревню, посмотреть, как там атмосфера, съесть мороженое и обязательно пофотографироваться.

Д.Ш.: Меня мама заставит фотографироваться, как ни крути.

— Мирра, откуда у вас столько значков на аккредитации, тем более что вы не живете в деревне, где все ими обмениваются?

М.А.: Есть олимпийский квиз — проходишь его и получаешь значки. Сложные вопросы? Вообще, да, поэтому наугад отвечали. Доктор съездил в деревню, получил значки и привез мне. Я до этого расстраивалась, что у всех есть, а у меня — нет.

— Какой настрой на соперниц: Жасмин Паолини выбила вас, Мирра, в полуфинале «Ролан Гаррос», Сара Эррани не дала пройти дальше в паре с Даниилом Медведевым здесь...

М.А.: Мы обе знаем, как против них действовать, потому что мы с Верой Звонаревой играли против них в Мадриде в первом круге. Диана тоже встречалась с этой парой.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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