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Париж-2024

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Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне. Другие спортсмены критикуют условия быта

Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Даниил Медведев, картонная основа кровати в Олимпийской деревне.
Фото Reuters
Участники Игр в Париже жалуются на качество кроватей, питание и отсутствие телевизоров в номерах.

До старта Олимпиады-2024 остаются считаные дни. Спортсмены со всего мира прибывают в Париж и размещаются в олимпийской деревне — локации, где проживают участники Игр и которую построили специально для соревнований. В недавнем материале «СЭ» рассказывал, как устроен быт в олимпийском городке. Деревня включает 82 здания, ресторан на 3200 мест, передвижные точки питания, тренажерные залы, больницу, полицейский участок, почту, а также магазины и даже парикмахерские. Планируется, что комплекс примет около 15 тысяч гостей во время Олимпиады и еще 8 тысяч за период Паралимпиады.

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Картонные кровати и пресная еда

Французский комфорт и уют оценили не все спортсмены. После заселения по социальным сетям начали разлетаться рум-туры от участников Олимпиады. Издание Le Figaro сообщило, что спортсмены жалуются на качество кроватей, которые, по мнению некоторых, сделаны из картона. И хотя олимпийцы, прошедшие Игры в Токио, уже были готовы к таким подаркам судьбы (кровати подверглись критике еще в 2021 году, а сейчас их заказали у той же японской компании Airweave), все равно многие остались разочарованы качеством спальных мест.

Шведская спортсменка Эмилия Нильссон Гарип в своем номере.
Фото Global Look Press

— Это не шутка, как вы видите, олимпийская кровать сделана из картона, — раздосадован французский дзюдоист Жюльен Брюлар, комментарий которого приводит Le Figaro.

— Первая ночь на картонных кроватях. Я скоро потеряю спину, — написала австралийская ватерполистка Тилли Кернс в социальной сети.

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— Настоящие картонные кровати, они очень жесткие, — отметила легкоатлетка Уитни Ти из Кот-д'Ивуара.

Краш-тест картонных кроватей провел ирландский гимнаст Рис Маккленаган. Как видим, они справились с нагрузкой и спортсмен не провалился. Может быть, кровати из переработанных материалов все-таки не так опасны, как считают некоторые участники Олимпиады.

Но не только кровати попали под критику спортсменов. Некоторые разочарованы отсутствием телевизоров в номерах, одной ванной комнатой на четыре человека, стиркой белья, качеством питания и даже отсутствием туалетной бумаги. Еду в ресторане олимпийской деревни американская гимнастка Алеа Финнеган назвала пресной.

Звезды тенниса отказались жить в деревне

Не все спортсмены согласились поселиться в олимпийской деревне. Ведущие теннисисты Даниил Медведев и Новак Джокович будут проживать отдельно от остальных спортсменов. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС отметил, что наш теннисист вместе со своими тренерами остановится в другом месте, не объяснив причины такого решения. Возможно, это связано не только с комфортом, но и с логистикой.

Новак Джокович.
Фото Reuters

До Игр-1992 всех спортсменов обязывали жить в олимпийской деревне. Революционерами выступили баскетболисты сборной США. Звезды НБА отказались селиться в простеньких комнатах, которые предлагались олимпийским комплексом. На Играх-1996 в Атланте все американские звезды жили в вип-номерах. В итоге от турнира к турниру увеличивалось количество желающих выбрать отдельные отели, а деревня становилась пристанищем для малобюджетных видов спорта.

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Американцы отличились и в 2016 году. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро мужская и женская баскетбольные сборные США отказались жить в олимпийской деревне и арендовали специальный круизный лайнер, который пришвартовался в одном из местных портов. Американцы забронировали все каюты, чтобы разместить игроков, тренеров и персонал. Нетривиальное решение жилищного вопроса помогло командам. И мужская, и женская сборные США выиграли в Бразилии золотые медали.

Олимпиада
Даниил Медведев
Новак Джокович
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