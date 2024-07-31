Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд

Даниил отдал во втором круге одиночного турнир Игр-2024 только четыре гейма Себастьяну Офнеру.

Олимпийские игры. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:2, 6:2

Пусть Даниил Медведев уже вылетел на Олимпийских играх в Париже в паре и миксте, зато в одиночном разряде вышел в третий круг в доминирующем стиле. Вслед за австралийцем Ринки Хиджикатой также в двух партиях легко и непринужденно был обыгран Себастьян Офнер из Австралии. Медведев разводил соперника косыми ударами по углам, успешно баловался укороченными и даже твинерами. Но, главное, сэкономил на французской жаре силы, которые могут пригодиться в матчах с более серьезными соперниками.

Повезло, что поставили на вечер

Вообще день на кортах «Ролан Гаррос» получился жарким не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова. Воздух прогрелся до +35 градусов. И это в тени, на солнце, понятно, теннисистам было еще тяжелее. Особенно не повезло тем, кто играл в середине дня. Они обкладывались льдом в перерывах, страдали, мучились. Так, олимпийский чемпион Александр Зверев из Германии по ходу матча с Томашем Махачем чувствовал себя все хуже и хуже, но все же на морально-волевых сумел одержать победу в двух сетах.

Британцу Джеку Дрэйперу повезло меньше — он взял первый сет у американца Тейлора Фрица, но затем, что называется, поплыл на жаре и уступил в трех партиях. После игры Дрэйпер пожаловался на проблемы с водой, которую приходится наполнять в многоразовую бутылку. В результате чего вода при такой погоде порой быстро нагревается. «От жары нет спасения, даже при смене сторон. Я не играл в более жарких условиях, чем эти. Тело начинает по-настоящему бороться с тобой. Мы не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого мы должны сидеть и отдыхать», — цитирует Джека Daily Mail.

Как бы то ни было, Медведев вышел на корт уже в районе девяти вечера по парижскому времени. Да, по-прежнему было, мягко говоря, не слишком прохладно (+29 градусов), но зато солнце уже не палило. Да и соперник оказался явно не сторонником затяжных обменов ударами. 28-летний Офнер раскрылся достаточно поздно, но в последнее время показывает неплохие результаты. В январе он поднимался на рекордное пока для себя 38-е место в рейтинге ATP, сейчас является 55-й ракеткой мира. А на «Ролан Гаррос» в этом году дошел до третьего круга, обыграв сильного грунтовика Себастьяна Баэса. В общем, проходным соперником для Медведева австрийца назвать было нельзя.

Мячи лучше, чем на «Ролан Гаррос»

И первые пять розыгрышей вроде бы показали серьезность намерений Офнера. Австриец выиграл все пять, правда, первый на подаче Даниила благодаря двойной ошибке россиянина. Но, к счастью, Медведев адаптировался к все еще жарким парижским условиям и сопернику не слишком долго. Он включил подачу, сравнял счет по геймам, а сразу следом сделал брейк, загоняв в некоторых розыгрышах Себастьяна по корту. Тому явно не нравилось преодолевать большие расстояния, поэтому на усталости он порой старался из сложных ситуаций авантюрно пробивать навылет. Получалось, надо сказать, не слишком хорошо.

К тому же постепенно россиянин еще и начал мучить соперника укороченными. Иногда Офнер добегал, иногда нет. Но совершенно точно австриец от этих коротких спринтов уставал. Правда, в середине партии стало немного тревожно. Себастьян спас пятый гейм, счет стал 3:2 в пользу россиянина, после чего на подаче Даниила стало 0:30 после двух невынужденных ошибок. Но дальше Медведев прибавил, спас гейм. После чего выиграл еще два гейма подряд, а с ними и сет.

Впрочем, вторая партия началась достаточно нервно. Австриец отстоял свою подачу, а затем впервые в матче заработал двойной брейк-пойнт. Но россиянин явно не был настроен затягивать игру, словно фокусник из шляпы «вытащив» три подряд классные подачи. После этого Офнер немного сдулся, а Медведев, напротив, прибавил. Вскоре он уже подавал на матч при счете 5:2. И сделал это без особых проблем. Пусть один розыгрыш в финальном гейме все же проиграл, зато в нем продемонстрировал неплохой твинер.

После победы Даниил признался, что все равно страдал от жары, зато похвалил организаторов за мячи. «Впервые за несколько лет компания-производитель сделала более легкие мячи. До этого становились только тяжелее и тяжелее. Наконец-то у нас мяч, который отскакивает и которым можно играть. Так что я рад. У меня не болит плечо, не болит локоть. Не знаю, почему другие турниры не поступят так же. Я действительно рад, два матча выиграл легко», — сказал Медведев Eurosport. Добавив, что олимпийские мячи гораздо лучше мячей, которые были на «Ролан Гаррос».

Что ж, возможно, это добавит россиянину шансов на медаль. 31 июля он сыграет третьим запуском (начало программы в 13.00) на корте Симоны Матье с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за выход в четвертьфинал. А Роман Сафиуллин вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен на этой же стадии сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.