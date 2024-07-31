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Париж-2024

Сегодня, 00:50

Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд

Медведев пробился в третий круг Олимпиады-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниил отдал во втором круге одиночного турнир Игр-2024 только четыре гейма Себастьяну Офнеру.

Олимпийские игры. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг
Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:2, 6:2

Пусть Даниил Медведев уже вылетел на Олимпийских играх в Париже в паре и миксте, зато в одиночном разряде вышел в третий круг в доминирующем стиле. Вслед за австралийцем Ринки Хиджикатой также в двух партиях легко и непринужденно был обыгран Себастьян Офнер из Австралии. Медведев разводил соперника косыми ударами по углам, успешно баловался укороченными и даже твинерами. Но, главное, сэкономил на французской жаре силы, которые могут пригодиться в матчах с более серьезными соперниками.

Даниил Медведев. Планы Медведева провалились. Шансы на медаль остались только в одиночном разряде

Повезло, что поставили на вечер

Вообще день на кортах «Ролан Гаррос» получился жарким не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова. Воздух прогрелся до +35 градусов. И это в тени, на солнце, понятно, теннисистам было еще тяжелее. Особенно не повезло тем, кто играл в середине дня. Они обкладывались льдом в перерывах, страдали, мучились. Так, олимпийский чемпион Александр Зверев из Германии по ходу матча с Томашем Махачем чувствовал себя все хуже и хуже, но все же на морально-волевых сумел одержать победу в двух сетах.

Британцу Джеку Дрэйперу повезло меньше — он взял первый сет у американца Тейлора Фрица, но затем, что называется, поплыл на жаре и уступил в трех партиях. После игры Дрэйпер пожаловался на проблемы с водой, которую приходится наполнять в многоразовую бутылку. В результате чего вода при такой погоде порой быстро нагревается. «От жары нет спасения, даже при смене сторон. Я не играл в более жарких условиях, чем эти. Тело начинает по-настоящему бороться с тобой. Мы не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого мы должны сидеть и отдыхать», — цитирует Джека Daily Mail.

Как бы то ни было, Медведев вышел на корт уже в районе девяти вечера по парижскому времени. Да, по-прежнему было, мягко говоря, не слишком прохладно (+29 градусов), но зато солнце уже не палило. Да и соперник оказался явно не сторонником затяжных обменов ударами. 28-летний Офнер раскрылся достаточно поздно, но в последнее время показывает неплохие результаты. В январе он поднимался на рекордное пока для себя 38-е место в рейтинге ATP, сейчас является 55-й ракеткой мира. А на «Ролан Гаррос» в этом году дошел до третьего круга, обыграв сильного грунтовика Себастьяна Баэса. В общем, проходным соперником для Медведева австрийца назвать было нельзя.

Россиян Даниил Медведев в&nbsp;матче против австрийца Себастьяна Офнера.

Мячи лучше, чем на «Ролан Гаррос»

И первые пять розыгрышей вроде бы показали серьезность намерений Офнера. Австриец выиграл все пять, правда, первый на подаче Даниила благодаря двойной ошибке россиянина. Но, к счастью, Медведев адаптировался к все еще жарким парижским условиям и сопернику не слишком долго. Он включил подачу, сравнял счет по геймам, а сразу следом сделал брейк, загоняв в некоторых розыгрышах Себастьяна по корту. Тому явно не нравилось преодолевать большие расстояния, поэтому на усталости он порой старался из сложных ситуаций авантюрно пробивать навылет. Получалось, надо сказать, не слишком хорошо.

К тому же постепенно россиянин еще и начал мучить соперника укороченными. Иногда Офнер добегал, иногда нет. Но совершенно точно австриец от этих коротких спринтов уставал. Правда, в середине партии стало немного тревожно. Себастьян спас пятый гейм, счет стал 3:2 в пользу россиянина, после чего на подаче Даниила стало 0:30 после двух невынужденных ошибок. Но дальше Медведев прибавил, спас гейм. После чего выиграл еще два гейма подряд, а с ними и сет.

Впрочем, вторая партия началась достаточно нервно. Австриец отстоял свою подачу, а затем впервые в матче заработал двойной брейк-пойнт. Но россиянин явно не был настроен затягивать игру, словно фокусник из шляпы «вытащив» три подряд классные подачи. После этого Офнер немного сдулся, а Медведев, напротив, прибавил. Вскоре он уже подавал на матч при счете 5:2. И сделал это без особых проблем. Пусть один розыгрыш в финальном гейме все же проиграл, зато в нем продемонстрировал неплохой твинер.

После победы Даниил признался, что все равно страдал от жары, зато похвалил организаторов за мячи. «Впервые за несколько лет компания-производитель сделала более легкие мячи. До этого становились только тяжелее и тяжелее. Наконец-то у нас мяч, который отскакивает и которым можно играть. Так что я рад. У меня не болит плечо, не болит локоть. Не знаю, почему другие турниры не поступят так же. Я действительно рад, два матча выиграл легко», — сказал Медведев Eurosport. Добавив, что олимпийские мячи гораздо лучше мячей, которые были на «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Лягу спать не раньше двух ночи, а в среду играть рано — третьим заходом. Надеюсь, восстановлюсь»

Что ж, возможно, это добавит россиянину шансов на медаль. 31 июля он сыграет третьим запуском (начало программы в 13.00) на корте Симоны Матье с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за выход в четвертьфинал. А Роман Сафиуллин вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен на этой же стадии сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
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