Даниил Медведев: «Лягу спать не раньше двух ночи, а в среду играть рано — третьим заходом. Надеюсь, восстановлюсь»
Встреча проходила заключительным запуском на корте имени Филиппа Шатрие и началась в 21.30 по местному времени, но температура воздуха была +33 градуса и тяжело приходилось не то что спортсменам, но даже зрителям. Тем не менее, Даниил уверенно переиграл соперника и теперь в среду днем ему предстоит матч третьего круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
— Давайте только сегодня не очень долго — завтра все равно увидимся, а вставать рано, — сразу попросил Даниил в смешанной зоне. — Слава богу, что не в полночь закончил, спать лечь получится не раньше двух часов ночи, а играть в среду рано — третьим заходом. У ATP бывает странное расписание, но в основном стараются подстраиваться под игроков, а у ITF все совсем удивительно... Рома (Сафиуллин, — Прим. М.М.) закончил за полночь, а на следующий день вышел вторым запуском, та же история у Элины Свитолиной. Очень странно. Надеюсь, что успею восстановиться.
— Дышать было тяжело даже зрителям. На корте ближе к концу и на вас, и на Офнера стало больно смотреть...
— Жару не любит никто. Может, из ста теннисистов есть десять, кто рожден с определенным типом метаболизма и чуть легче ее переносит. Уже в конце я видел, что Офнер плохо двигался, мне и самому стало тяжело, поэтому старался доигрывать, как мог.
— Разница в мячах между Олимпиадой и «Ролан Гаррос» по-прежнему ощутима?
— С каждым днем чувствую, что мячи на парижском «Шлеме» — просто ужас, слишком тяжелые, не переносят те же резанные удары, летят после них в сетку или вообще непонятно как. Подстраиваться в любом случае приходится — играют-то все хорошо. Хотя в этом году финал получился так себе, если судить по телекартинке. Не знаю, почему у АТР так происходит. Здесь мячи гораздо круче — ничего не болит, приятно играть, легко.
— Есть ли разница между болельщиками, которые приходят смотреть на матчи Олимпиады, и зрителями «Ролан Гаррос»?
— Публика здесь действительно другая, ведет себя чуть иначе. Но все игроки говорят, что на «Ролан Гаррос» в последние годы стало очень шумно. Люди волну пускают — да, это очень красиво, но ты уже мячом стучишь, готов подавать, а она вторую минуту все идет. И поддержка у французов, как бы чуть более добрая, если можно так выразиться.