Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 01:00

Даниил Медведев: «Лягу спать не раньше двух ночи, а в среду играть рано — третьим заходом. Надеюсь, восстановлюсь»

Медведев пожаловался на расписание олимпийского турнира и жару в Париже
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Встреча проходила заключительным запуском на корте имени Филиппа Шатрие и началась в 21.30 по местному времени, но температура воздуха была +33 градуса и тяжело приходилось не то что спортсменам, но даже зрителям. Тем не менее, Даниил уверенно переиграл соперника и теперь в среду днем ему предстоит матч третьего круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Даниил Медведев. Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд

— Давайте только сегодня не очень долго — завтра все равно увидимся, а вставать рано, — сразу попросил Даниил в смешанной зоне. — Слава богу, что не в полночь закончил, спать лечь получится не раньше двух часов ночи, а играть в среду рано — третьим заходом. У ATP бывает странное расписание, но в основном стараются подстраиваться под игроков, а у ITF все совсем удивительно... Рома (Сафиуллин, — Прим. М.М.) закончил за полночь, а на следующий день вышел вторым запуском, та же история у Элины Свитолиной. Очень странно. Надеюсь, что успею восстановиться.

— Дышать было тяжело даже зрителям. На корте ближе к концу и на вас, и на Офнера стало больно смотреть...

— Жару не любит никто. Может, из ста теннисистов есть десять, кто рожден с определенным типом метаболизма и чуть легче ее переносит. Уже в конце я видел, что Офнер плохо двигался, мне и самому стало тяжело, поэтому старался доигрывать, как мог.

Россиян Даниил Медведев в&nbsp;матче против австрийца Себастьяна Офнера.

— Разница в мячах между Олимпиадой и «Ролан Гаррос» по-прежнему ощутима?

— С каждым днем чувствую, что мячи на парижском «Шлеме» — просто ужас, слишком тяжелые, не переносят те же резанные удары, летят после них в сетку или вообще непонятно как. Подстраиваться в любом случае приходится — играют-то все хорошо. Хотя в этом году финал получился так себе, если судить по телекартинке. Не знаю, почему у АТР так происходит. Здесь мячи гораздо круче — ничего не болит, приятно играть, легко.

— Есть ли разница между болельщиками, которые приходят смотреть на матчи Олимпиады, и зрителями «Ролан Гаррос»?

— Публика здесь действительно другая, ведет себя чуть иначе. Но все игроки говорят, что на «Ролан Гаррос» в последние годы стало очень шумно. Люди волну пускают — да, это очень красиво, но ты уже мячом стучишь, готов подавать, а она вторую минуту все идет. И поддержка у французов, как бы чуть более добрая, если можно так выразиться.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
0
Читайте также
Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 снова перенесли
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 30 июля: результаты дня
Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд
Даниил Медведев — об Олимпиаде: «Очень странное расписание»
Кольцо у глаза и девушка в берете: Медведев вышел в третий круг Олимпиады
Расписание Олимпиады 31 июля: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Медведев: «Видел, что Офнер плохо двигается, но и мне было тяжело»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости