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Париж-2024

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Даниил Медведев: «Прошу прощения за результат»

Медведев извинился за результат на Олимпиаде-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Даниил Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В среду россиянин в двух партиях (3:6, 6:7) уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге теннисного турнира Игр и завершил выступления в Париже.

— Сразу прошу прощения за результат, но Феликс выглядел действительно круто — действовал как нужно, по-грунтовому, отлично подавал, — сказал Медведев. —  Я старался играть с первого до последнего мяча, находить решения, подбирать ключи, и в принципе местами получалось. Физически стало тяжело в конце первого сета, в начале второго постарался, скажем так, поменять энергетику, и вроде все сложилось, удалось добиться хладнокровия...

— Что произошло на тай-брейке? Вроде дождались ошибки на подаче соперника, а затем сами совершили двойную...

— Так бывает... Есть матчи, где эйсы проходят один за другим, случается, когда вот так. Конечно, на тай-брейке нужно действовать лучше... Но это уже детали встречи, которые не запрограммируешь, и именно за это любят теннис. Мне в целом на грунте тяжелее, чем на харде, где смог бы придумать какие-то еще нестандартные ходы.

Даниил Медведев. Медведева в Париже словно подменили. Россиянин лишился последнего шанса на олимпийскую медаль

— В чем для вас ключевое отличие этой Олимпиады от прошлой?

— В Токио у меня было меньше опыта концентрации целиком на отдельном турнире, [умения] давать лучшее от себя. Каждый раз ждал, что попрет, как происходило, скажем, на US Open, и я взял титул. Сейчас, кажется, такой концентрации научился — могу сосредоточиться, когда хочу. Здесь я боролся в паре, миксте, одиночке, и каждая дисциплина была для меня важна. Правда старался. И, как мне кажется, в целом выглядел неплохо, но этого не хватило.

— Самое обидное поражение в этом сезоне?

— Наверное, от Синнера в финале Australian Open. Если бы сейчас уступил в матче за выход в полуфинал, за медали, наверное, было бы обидно. Но теннис — такой вид спорта, что каждую неделю новые соревнования: если ты выигрываешь, то все меняется на 180 градусов.

Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев.
Фото Reuters

— Теперь в Монреаль?

— Да, думаю, уже в четверг улечу туда.

— Задумываетесь о том, чтобы выступить на следующих Играх [в Лос-Анджелесе]?

— Для меня Олимпиада важна, и всегда об этом говорил. Но даже приблизительно не могу предположить, что будет через четыре года: жизнь — штука непредсказуема. Но хочется взять медаль.

— Олимпийская награда или еще одна победа на турнире «Большого шлема»?

— Хочу и то и другое. Выбрать не смогу.

— После прошлого поражения на Олимпиаде вы выиграли US Open...

— Хм... Ну если уж поражения ведут к чему-то, то пусть к такому. (Улыбается.)

Теннис
US Open
Олимпиада
Даниил Медведев
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