Медведев переключается на Олимпиаду. Успеет ли он подготовиться к Играм-2024?

Даниил после Уимблдона сосредоточится на тренировках, но некоторые другие россияне решили сыграть на грунтовых турнирах.

Только-только завершился Уимблдон, а уже совсем скоро лучшим теннисистам мира во второй раз за сезон предстоит сыграть на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Только не на турнире «Большого шлема», а в рамках олимпийского турнира в Париже. Речь в том числе и о семи россиянах, которые не только прошли проверки, но и сами изъявили желание сыграть на Играх-2024. И если, к примеру, Даниил Медведев, добравшийся до полуфинала на Уимблдоне, логично решил предпочесть тренировки соревнованиям, то многие другие наши теннисисты и теннисистки решили проверить себя на небольших грунтовых турнирах ATP и WTA в Европе.

Мучения при смене покрытий

Для некоторых игроков переход с травы на грунт в 2024-м — это, скажем так, эксклюзив. Да, грунтовые июльские турниры в июле отнюдь не являются чем-то новым, однако часто звезды первой величины предпочитали их игнорировать, сразу концентрируясь на куда более престижной серии на американском харде. Медведев не является исключением, поскольку в последний раз он переходил с травы на грунт, а не на хард на заре своей карьеры.

На одной из пресс-конференций на Уимблдоне он рассказал следующее: «При смене покрытий неделю-другую я очень мучаюсь. Как следствие, ошибки, раздражение. Будет интересно посмотреть, как я адаптируюсь при переходе с травы на грунт. Чуть ли единственный раз в жизни буду это делать. Нет, такое уже было однажды, но мне было 18 лет, поэтому все ощущалось иначе. Да, будет нелегко, но я боец. Постараюсь хорошо тренироваться и стараться изо всех сил».

Даниил Медведев. Фото AFP

В принципе, Медведев немного преувеличил — он действительно всего лишь один раз в профи переходил с травы на грунт, но это было в 20-летнем возрасте, в 2016-м. Тогда россиянин не входил в топ-200. Поэтому в июне на Уимблдоне даже не прошел в основную сетку, выбыв в третьем круге квалификации. А затем в июле 2016-го благодаря прорыву из квалификации во второй круг на грунте в Гамбурге сумел-таки впервые в карьере ворваться в число двух сотен лучших теннисистов планеты.

Как бы то ни было, сейчас Даниил после выхода в полуфинал Уимблдона, где обыграл в четвертьфинале первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, а затем уступил будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу, ближайшие пару недель посвятит себя тренировкам перед Олимпиадой. «Легко точно не будет, поскольку у меня мало времени на подготовку, потому что я далеко прошел на Уимблдоне... У меня в голове есть свои цели, одна из них — пара и микст. Если честно, не думаю, что в одиночке меня можно считать претендентом на медаль. Но я точно постараюсь», — отметил он.

Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Шнайдер — первая «сеяная», Мирра готовится

Кроме него, у мужчин на Играх в Париже сыграют Роман Сафиуллин с Павлом Котовым, которые, как и отказавшийся от Олимпиады Андрей Рублев и легендарный испанец Рафаэль Надаль, на этой неделе играют на грунтовом турнире ATP 250 в шведском Бостаде. Кстати, именно Рублев, занимающий в рейтинге восьмое место, является действующим чемпионом Бостада. Там же можно увидеть и норвежца Каспера Рууда — известного мастера игры на земляном покрытии. Кроме Каспера, на нынешней неделе из топ-10 сыграет только олимпийский чемпион Токио Александр Зверев — на домашнем турнире в Гамбурге. Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев, заявленные во время Игр в Вашингтоне, эту неделю пропускают.

Любопытно, что у женщин после Уимблдона на нынешней неделе из топ-20 играет в турнирах только восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь, которая возглавила посев в итальянском Палермо. В столице Венгрии в Будапеште были заявлены первая ракетка России Дарья Касаткина, отказавшаяся от выступления в Париже, и Екатерина Александрова, но обе снялись. С учетом того что Александрова вошла в состав участниц на Игры-2024, однако из-за проблем со здоровьем пропустила и Уимблдон, это кажется тревожным звоночком. С другой стороны, возможно, Екатерина просто решила не форсировать свое возвращение, а спокойно потренироваться на грунте.

Диана Шнайдер. Фото AFP

Зато первый номер посева получила также заявленная на Олимпиаду Диана Шнайдер, которая блеснула на траве, взяв титул в Бад Хомбурге и дойдя до третьего круга на Уимблдоне. В свежем рейтинге 20-летняя теннисистка поднялась на рекордную для себя 28-ю строчку. И вполне способна отыграть еще несколько позиций в случае успешного выступления в столице Венгрии, где также играют действующая чемпионка Мария Тимофеева, Элина Аванесян, Камила Рахимова и Екатерина Макарова. В свою очередь, Анна Блинкова и Эрика Андреева сыграют в Палермо, но они на Олимпийские игры не заявлены. Напомним, что у женщин помимо Шнайдер и Александровой в окончательные списки попали Мирра Андреева и Елена Веснина, причем последняя не заявлена в одиночном разряде, только в паре. Как бы то ни было, Мирра и Елена эту турнирную неделю пропускают. Будет любопытно, как пережила болезненный вылет в первом круге Уимблдона Андреева-младшая, откатившаяся в рейтинге WTA на 31-е место. Но не стоит забывать, что на «Ролан Гаррос» она дошла до полуфинала, а значит, и на Играх в Париже способна на многое.