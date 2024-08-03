Китайская теннисистка произвела фурор на Олимпиаде в Париже. Это первый шаг к мировому господству?

21-летняя Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Игр в женском одиночном разряде.

Олимпийские игры. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:3

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже в женском одиночном разряде, обыграв в финале хорватку Донну Векич. Олимпийский успех китаянки с учетом ее не самой впечатляющей прежде игры на кортах «Ролан Гаррос», безусловно, стал громкой сенсацией. Ведь именно она выбила из борьбы явного фаворита — Игу Свентек из Польши, да и финал провела очень собранно. Может, это первый шаг к мировому теннисному господству? Ведь Чжэн всего 21 год...

Остановила непобедимую Свентек

Конечно, финал женского теннисного турнира на Олимпийских играх получился удивительным. Если у мужчин два главных фаворита серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас без приключений добрались до золотого матча, то у теннисисток даже железная претендентка на чемпионский титул Свентек из Польши, которая не проигрывала на кортах «Ролан Гаррос» на протяжении 1149 дней, совершила очень болезненную для себя осечку, проиграв 2:6, 5:7. Причем Ига вела во второй партии у китаянки 4:0 и умудрилась разбазарить столь явное преимущество.

Донна Векич. Фото Global Look Press

Вероятно, сказалось чрезмерное давление. Как призналась затем Свентек, она воспитывалась в парадигме того, что именно Олимпиада — это главные соревнования. Что и неудивительно, ведь ее отец — в прошлом участник Игр-1988 в Сеуле. Не исключено, на польскую теннисистку негативно подействовали и обвинения американки Даниэль Коллинз, снявшейся в третьем сете четвертьфинала из-за проблем со здоровьем.

«Я сказала Иге, что не нужно неискренне реагировать на мою травму. Многое делается на камеру, и есть очень харизматичные игроки, которые абсолютно по-разному ведут себя под прицелом камер и в раздевалке. У меня не самый лучший опыт в этом плане, и мне кажется, что не нужно притворяться. Можно просто быть самим собой. Я смогу это принять, мне не нужна фальшь», — заявила тогда Коллинз.

Впрочем, не стоило недооценивать и Чжэн Циньвэнь, проведшую против королевы грунта великолепный матч. Как бы то ни было, Свентек все же не осталась в Париже без медали, выиграв бронзу во встрече с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. А за золото сыграли китаянка с хорваткой. Историю Векич тоже можно назвать немного голливудской. Несколько недель назад она призналась, что перед «Ролан Гаррос» — 2024 из-за плохих результатов, потери энергии и мотивации хотела бросить теннис. Но внезапно заиграла на топ-уровне — дошла до полуфинала Уимблдона, а теперь и до финала Олимпиады, попутно выбив вторую ракетку мира Кори Гауфф из США.

Чжэн Циньвэнь. Фото Global Look Press

Жесткая, но успешная

Вот только в финале Векич все же не смогла совладать с Чжэн Циньвэнь, которая куда меньше сорила ошибками и куда больше дорожила мячом, не забывая при этом периодически пробивать навылет. Только при счете 6:2, 2:0 в пользу китаянки Донна пришла в себя и заиграла на привычном для себя в последнее время уровне. Тем не менее даже обратный брейк ей не помог, при счете 3:4 во второй партии хорватка допустила несколько обидных срывов и отдала свою подачу. После чего Чжэн спокойно реализовала свой золотой шанс, продлив серию побед до 11 матчей, ведь до этого она выиграла еще и небольшой турнир в итальянском Палермо.

Кстати, во время Игр китаянка также не обошлась без скандала. Американка Эмма Наварро после игры третьего круга, где, кстати, упустила матчбол, заявила: «Я ей сказала, что не уважаю ее как спортсменку. По-моему, она ведет себя очень жестко. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь». Сложно сказать, говорило в Эмме разочарование или Чжэн действительно вела себя по теннисным меркам не слишком прилично.

Как бы то ни было, 21-летняя китаянка действительно стремительно прогрессирует. В 2022-м она получила награду «Прогресс года», в 2023-м закрепилась в топ-20, а в январе 2024-го дошла до финала Australian Open. Сейчас она уже входит в топ-10 и, судя по ее нынешним подвигам в Париже, вполне может стать грозной силой в женском теннисе. И даже, если добавит в стабильности, первой ракеткой мира. Хотя нельзя исключать и то, что олимпийское золото станет для нее пиком карьеры, как в Рио-де-Жанейро в 2016-м для Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.