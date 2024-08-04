Любовный триллер на Олимпиаде. Чешская пара поцеловалась после золотых медалей, хотя недавно объявила о расставании

Томаш Махач и Катерина Синякова стали сильнейшими в миксте и наладили личную жизнь.

Чешские теннисисты Томаш Махач и Катерина Синякова стали олимпийскими чемпионами в миксте. Спортсмены долгое время находились в отношениях, но незадолго до начала Олимпиады объявили о разрыве. После триумфа в Париже атлеты вновь повели себя как пара.

Это наша личная жизнь

Чехи встречались с 2020 года — закрутили роман во время пандемии коронавируса, когда оба оказались в Австралии. Спортсмены выступали в паре и часто появлялись вместе на публике, а также регулярно публиковали совместные фотографии в соцсетях. Все это прекратилось после соревнований в Индиан-Уэллсе в марте этого года.

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Перед началом Игр-2024 Синякова публично объявила о расставании с Махачем. Это произошло во время турнира Prague Open, на котором девушка вместе с Барборой Крейчиковой завоевала золотые медали. Турнир в Праге завершился в конце июля, поэтому после новости о разрыве болельщикам стало интересно, выступят ли спортсмены в олимпийском миксте. «Да, это правда, но это мое личное дело. Конечно, мы будем играть, мы профессионалы», — прокомментировала Катерина.

В итоге Махач и Синякова триумфально провели олимпийский турнир: завоевали золотые медали и, возможно, вновь сблизились. После победы в финале над китайцами Синьюй Ван и Чжан Чжичжэнь поцеловались в губы прямо на корте. На пресс-конференции спортсменов спросили, что значит их поцелуй, на что последовал раздраженный ответ Томаша: «Это наша личная жизнь, так что вам не нужно этого знать».

Второе золото Катерины

«Нам нравится, когда вы в замешательстве», — с куда большим дружелюбием ответила Синякова. В Париже она стала двукратной олимпийской чемпионкой: первое золото завоевала на прошлых Играх — вместе с Крейчиковой стала сильнейшей в женском парном разряде.

При этом Махач подтвердил, что на Олимпиаде они жили отдельно, но сохраняли дружеские отношения, всегда здороваясь друг с другом и прощаясь после ужина. «Мы не делаем этого вместе, и я не делаю этого с другими людьми», — сказал теннисист.

Фото Reuters

Синякова почти на пять лет старше партнера по сборной. На момент олимпийского финала ей исполнилось 28 лет, тогда как Махачу — только 23 года. Текущий сезон оказался успешным для чешского теннисиста. Он впервые в карьере вышел в третий раунд турниров «Большого шлема» — сделал это в Австралии и Франции.

На прошлых Олимпийских играх судьбу золотых медалей в миксте решали спортсмены из России. Дуэт Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева оказался сильнее Елены Весниной и Аслана Карацева. Чехи в последний раз забирались на пьедестал смешанного парного разряда в 2016-м — Радек Штепанек и Луция Градецкая выиграли бронзу.