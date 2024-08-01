«Наши-наши!» Болельщики Андреевой и Шнайдер придумали законную кричалку и порвали чехов

Немногочисленная группа поддержки российской пары перекричала полный стадион чешских болельщиков.

Теннис стал самой «русской» из дисциплин на Олимпиаде-2024. Из 15 россиян на Играх семеро выступали на кортах «Ролан Гаррос». Даже когда симпатии всего стадиона были на стороне соперника, как это было в матче Романа Сафиуллина с Карлосом Алькарасом, россиян всегда встречали тепло.

— Поддержка у французов очень добрая, — подтверждал Даниил Медведев. — Зрители волну пускают — это очень красиво. Правда, ты уже мячом стучишь, готов подавать, а волна все идет на второй минуте.

«Go Daniil» («давай, Даниил», — в переводе с английского), «Allez Mirra!» («вперед, Мирра», — в переводе с французского) звучали то и дело. Русскоговорящие болельщики тут в меньшинстве, но «Даня, давай!» или «Рома, молодец!» тоже слышны, хотя до танцев и песен в исполнении испанцев на всех матчах Алькараса и Надаля или почти футбольных кричалок «О-оооооо-о!» на парных встречах Маррея и Эванса было далеко.

Было. До четвертьфинала Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Эта встреча получилась огненной и по температуре воздуха — она в Париже снова за 30, несмотря на дожди, и по атмосфере.

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Чешских болельщиков было в разы больше. С флагами, криками и трещотками они были в абсолютном большинстве и, конечно, поддерживали своих. «Чешки! Чешки!» — взрывалось над стадионом после каждого гейма, несмотря на то что преимущество Андреевой и Шнайдер в первом сете было подавляющим.

Учитывая, что встреча проходила на скромном корте под номером 7, это звучало внушительно.

Наших девчонок поначалу поддерживали единичными выкриками «Молодцы!», а один самый громкий поклонник заряжал футбольную «Давай! Давай!». К середине второго сета группа поддержки Мирры и Дианы объединилась и сокрушила соперников.

Российские флаги на этой Олимпиаде под запретом, как и выкрики «Россия!», но, несмотря на это, Чехию удалось обыграть и на трибунах. В самый ответственный момент, под конец второго сета, в ответ на «Чешки! Чешки!» с обеих трибун стала доноситься стройная кричалка «Наши! Наши!»

— Болельщики наши как обычно — в меньшинстве, а перекрикивают весь стадион. Просто топ! — восхитилась после матча Шнайдер и попросила поддержать их в следующем матче.

Наши девушки подтверждают, что атмосфера на олимпийских кортах очень добродушная, но свои голоса ничто не заменит.