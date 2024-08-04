Невероятные эмоции Джоковича: Новак выиграл долгожданное золото Олимпиады

Великий серб ждал этого всю карьеру.

Новак Джокович реализовал мечту — стал олимпийским чемпионом. 37-летний легендарный теннисист, рекордсмен тура по числу титулов «Больших шлемов» и недель во главе рейтинга ATP только сейчас впервые сыграл в финале Олимпиады. Матч против новой звезды тура — испанца Карлоса Алькараса — вышел невероятно напряженным. В затяжной игре Ноле и Карлитос в обоих сетах доходили до тай-брейка, оба забрал серб.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

После долгожданной победы Джокович дал волю эмоциям. Он опустился на колени и фактически рыдал, потом демонстрировал флаг Сербии и взлетел в ложу со своей семьей и тренерами. И здесь снова были сильные кадры: Новак разделил радость с самыми близкими и не скрывал слез.

Фото Getty Images

Фото Getty Images