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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Невероятные эмоции Джоковича: Новак выиграл долгожданное золото Олимпиады

Новак Джокович впервые завоевал золото Олимпийских игр
Отдел фото «СЭ»
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Новак Джокович празднует победу на Олимпиаде-2024 в Париже.
Фото Getty Images
Великий серб ждал этого всю карьеру.

Новак Джокович реализовал мечту — стал олимпийским чемпионом. 37-летний легендарный теннисист, рекордсмен тура по числу титулов «Больших шлемов» и недель во главе рейтинга ATP только сейчас впервые сыграл в финале Олимпиады. Матч против новой звезды тура — испанца Карлоса Алькараса — вышел невероятно напряженным. В затяжной игре Ноле и Карлитос в обоих сетах доходили до тай-брейка, оба забрал серб.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images

После долгожданной победы Джокович дал волю эмоциям. Он опустился на колени и фактически рыдал, потом демонстрировал флаг Сербии и взлетел в ложу со своей семьей и тренерами. И здесь снова были сильные кадры: Новак разделил радость с самыми близкими и не скрывал слез.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Фото Getty Images
Олимпиада
Фото
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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