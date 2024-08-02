Андреева и Шнайдер выиграли первую российскую медаль Олимпиады. Будет ли она золотой?

Мирра с Дианой вышли в финал женского парного турнира в Париже, отдав в полуфинале только три гейма.

Теннис. Париж (Франция). Олимпийские игры

Женщины. Парный разряд. 1/2 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букса / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:2

Сара Эррани / Ясмин Паолини (Италия) — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:2

Российские олимпийцы уже точно не останутся на Играх в Париже без медалей, пусть и завоеваны они будут в нейтральном статусе. Наши теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, можно сказать, отыгрались за все предыдущие российские теннисные неудачи Олимпиады, проводя просто феерический парный турнир. Несколько вдохновенных теннисных поединков — и вот Мирра с Дианой уже вышли в финал женского парного турнира, разгромив в полуфинале испанок Сару Соррибес-Тормо и Кристину Буксу! Теперь они сразятся за золото с сильным итальянским дуэтом.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Идеальный старт «почти идеальной пары»

«Понимаем, что будем бороться за медаль. Но стараемся дальше не заглядывать. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — говорила Мирра после сенсационной в общем-то четвертьфинальной победы над олимпийскими чемпионками Токио Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Андреева также назвала их дуэт со Шнайдер «почти идеальной парой». А Диана особенно отметила взаимную помощь и поддержку на корте, не забыв похвалить зрителей. Действительно, за россиянок болели активно, громко, что, конечно, радовало слух наших теннисисток. Что же касается тактического рисунка... «Старались играть аккуратно, ничего не придумывать...» — рассказывала о тактике Мирра. Диана, в свою очередь, добавила про «свечки», которые действительно очень даже помогли.

Соперниц по полуфиналу, кстати, нельзя было назвать слабыми парницами. Букса входит в топ-20 парного рейтинга, Соррибес-Тормо — в топ-30. В четвертьфинале они вытащили из тяжелейшей ситуации матч с украинскими сестрами Надей и Людмилой Киченок, но, похоже, Андреева со Шнайдер испанок просто ошеломили.

Российские теннисистки начали матч с двойной ошибки Мирры, потом проиграли еще один розыгрыш, но не без помощи соперниц свою подачу удержали. А затем с первого брейк-пойнта взяли гейм на подаче испанок. Букса и Соррибес-Тормо выглядели уязвимыми у сетки и к тому же оказались не совсем готовы к фирменным «свечкам» от российского дуэта. Затем Диана «включила» подачу — так Шнайдер и Андреева повели 3:0. Ничего не скажешь, старт встречи получился идеальным.

Мирра Андреева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вдохновенно, красиво и разнообразно

Впрочем, испанки решили показать, что в игру со «свечками» могут играть обе пары. После этого начались настоящие перестрелки «свечами» на задней линии, преимущественно по диагонали. Но все же россиянки лучше «набили руку» в этом явно недооцененном в парном теннисе игровом элементе и, к примеру, при 3:1 и «ровно» именно благодаря «свечам» и грамотному завершению у сетки смогли забрать свою подачу. К тому же левша Шнайдер периодически классно пробивала по линии с форхенда. Юные россиянки просто задавили своей активностью и разнообразием испанок, больше не отдав им в партии ни гейма. Победную точку в сете Диана поставила, само собой, фирменной «свечой».

Впрочем, вторая партия по определению не могла пройти столь же гладко. Хотя началась она великолепно, наши теннисистки заработали двойной брейк-пойнт и, хотя упустили первую возможность взять важный гейм в сверхзатяжном, образно выражаясь, «свечном» розыгрыше, затем все же дожали испанок. Правда, затем случилась первая неприятность на своей подаче. С 0:30 Мирра и Диана сделали 30:30, после чего все же позволили соперницам сперва заработать впервые в матче брейк-пойнт, а затем и взять подачу россиянок.

Выбило ли это Андрееву и Шнайдер из колеи? Да ничуть! Они словно не заметили испанского укола, продолжив доминировать. Надо признать, Букса и Соррибес-Тормо вовсе не выглядели теннисистками-парницами топ-уровня, однако во многом из-за вдохновенной игры нашего дуэта. В переходах россиянки перешучивались и улыбались. Прекрасно работали комбинации с глубокими «свечами» (преимущественно под лево) и перехватами (в основном от Дианы) у сетки. Вскоре россиянки уже вели 5:1 и принимали на выход в финал, заработав два матчбола. Реализовать их не удалось, но разве это повод страдать и переживать? Как и из-за того, что соперницы внезапно взбодрились, заиграли весьма недурно и заработали в следующем гейме в общей сложности четыре брейк-пойнта?

Диана Шнайдер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Да, в этом затяжном гейме были и ошибки, но и была чудесная реакция у сетки Шнайдер и грамотная игра Мирры. Девчонки подбадривали друг друга, носились по корту как угорелые, бились, сражались и вытащили-таки гейм, сет и матч. Победный удар, гарантировавший россиянкам олимпийскую медаль Парижа, сделала в противоход справа по линии Мирра. И тут же Андреева и Шнайдер бросились поздравлять друг друга.

Что ж, они уже заработали свою первую в карьере олимпийскую медаль. Как минимум серебро. Но будет ли золото? Впереди Мирру и Диану ждут очень непростые соперницы в лице взрывных и эмоциональных итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини, практически также легко расправившихся в своем полуфинале с чешками Линдой Носковой и Каролиной Муховой. Безусловно, этот будет очень сложный финал, но если продолжить играть так же вдохновенно, без страха, на позитиве, то почему бы, собственно говоря, и нет? Финальный матч запланирован, кстати, на корте Филлипа Шатрие на воскресенье 4 августа.