Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 19:00

Андреева и Шнайдер выиграли первую российскую медаль Олимпиады. Будет ли она золотой?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева на Олимпиаде в Париже
Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в финал Олимпиады в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мирра с Дианой вышли в финал женского парного турнира в Париже, отдав в полуфинале только три гейма.

Теннис. Париж (Франция). Олимпийские игры
Женщины. Парный разряд. 1/2 финала
Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букса / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:2
Сара Эррани / Ясмин Паолини (Италия) — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:2

Российские олимпийцы уже точно не останутся на Играх в Париже без медалей, пусть и завоеваны они будут в нейтральном статусе. Наши теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, можно сказать, отыгрались за все предыдущие российские теннисные неудачи Олимпиады, проводя просто феерический парный турнир. Несколько вдохновенных теннисных поединков — и вот Мирра с Дианой уже вышли в финал женского парного турнира, разгромив в полуфинале испанок Сару Соррибес-Тормо и Кристину Буксу! Теперь они сразятся за золото с сильным итальянским дуэтом.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Олимпиаде в Париже
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Идеальный старт «почти идеальной пары»

«Понимаем, что будем бороться за медаль. Но стараемся дальше не заглядывать. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — говорила Мирра после сенсационной в общем-то четвертьфинальной победы над олимпийскими чемпионками Токио Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Андреева также назвала их дуэт со Шнайдер «почти идеальной парой». А Диана особенно отметила взаимную помощь и поддержку на корте, не забыв похвалить зрителей. Действительно, за россиянок болели активно, громко, что, конечно, радовало слух наших теннисисток. Что же касается тактического рисунка... «Старались играть аккуратно, ничего не придумывать...» — рассказывала о тактике Мирра. Диана, в свою очередь, добавила про «свечки», которые действительно очень даже помогли.

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева. Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

Соперниц по полуфиналу, кстати, нельзя было назвать слабыми парницами. Букса входит в топ-20 парного рейтинга, Соррибес-Тормо — в топ-30. В четвертьфинале они вытащили из тяжелейшей ситуации матч с украинскими сестрами Надей и Людмилой Киченок, но, похоже, Андреева со Шнайдер испанок просто ошеломили.

Российские теннисистки начали матч с двойной ошибки Мирры, потом проиграли еще один розыгрыш, но не без помощи соперниц свою подачу удержали. А затем с первого брейк-пойнта взяли гейм на подаче испанок. Букса и Соррибес-Тормо выглядели уязвимыми у сетки и к тому же оказались не совсем готовы к фирменным «свечкам» от российского дуэта. Затем Диана «включила» подачу — так Шнайдер и Андреева повели 3:0. Ничего не скажешь, старт встречи получился идеальным.

Теннисистка Мирра Андреева на Олимпиаде в Париже
Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вдохновенно, красиво и разнообразно

Впрочем, испанки решили показать, что в игру со «свечками» могут играть обе пары. После этого начались настоящие перестрелки «свечами» на задней линии, преимущественно по диагонали. Но все же россиянки лучше «набили руку» в этом явно недооцененном в парном теннисе игровом элементе и, к примеру, при 3:1 и «ровно» именно благодаря «свечам» и грамотному завершению у сетки смогли забрать свою подачу. К тому же левша Шнайдер периодически классно пробивала по линии с форхенда. Юные россиянки просто задавили своей активностью и разнообразием испанок, больше не отдав им в партии ни гейма. Победную точку в сете Диана поставила, само собой, фирменной «свечой».

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева. «В Олимпийскую деревню за мороженым пойдем с золотыми медалями». Андреева и Шнайдер зажигают не только на корте

Впрочем, вторая партия по определению не могла пройти столь же гладко. Хотя началась она великолепно, наши теннисистки заработали двойной брейк-пойнт и, хотя упустили первую возможность взять важный гейм в сверхзатяжном, образно выражаясь, «свечном» розыгрыше, затем все же дожали испанок. Правда, затем случилась первая неприятность на своей подаче. С 0:30 Мирра и Диана сделали 30:30, после чего все же позволили соперницам сперва заработать впервые в матче брейк-пойнт, а затем и взять подачу россиянок.

Выбило ли это Андрееву и Шнайдер из колеи? Да ничуть! Они словно не заметили испанского укола, продолжив доминировать. Надо признать, Букса и Соррибес-Тормо вовсе не выглядели теннисистками-парницами топ-уровня, однако во многом из-за вдохновенной игры нашего дуэта. В переходах россиянки перешучивались и улыбались. Прекрасно работали комбинации с глубокими «свечами» (преимущественно под лево) и перехватами (в основном от Дианы) у сетки. Вскоре россиянки уже вели 5:1 и принимали на выход в финал, заработав два матчбола. Реализовать их не удалось, но разве это повод страдать и переживать? Как и из-за того, что соперницы внезапно взбодрились, заиграли весьма недурно и заработали в следующем гейме в общей сложности четыре брейк-пойнта?

Теннисистка Диана Шнайдер на Олимпиаде в Париже
Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Да, в этом затяжном гейме были и ошибки, но и была чудесная реакция у сетки Шнайдер и грамотная игра Мирры. Девчонки подбадривали друг друга, носились по корту как угорелые, бились, сражались и вытащили-таки гейм, сет и матч. Победный удар, гарантировавший россиянкам олимпийскую медаль Парижа, сделала в противоход справа по линии Мирра. И тут же Андреева и Шнайдер бросились поздравлять друг друга.

Что ж, они уже заработали свою первую в карьере олимпийскую медаль. Как минимум серебро. Но будет ли золото? Впереди Мирру и Диану ждут очень непростые соперницы в лице взрывных и эмоциональных итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини, практически также легко расправившихся в своем полуфинале с чешками Линдой Носковой и Каролиной Муховой. Безусловно, этот будет очень сложный финал, но если продолжить играть так же вдохновенно, без страха, на позитиве, то почему бы, собственно говоря, и нет? Финальный матч запланирован, кстати, на корте Филлипа Шатрие на воскресенье 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
5
15
Читайте также
Анжела Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте на Олимпиаде
Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в 1/4 финала Олимпиады
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Чесноков считает, что у Андреевой и Шнайдер хорошие шансы победить на Олимпиаде в Париже
Мирра Андреева выбрала между победой на Олимпиаде и турнире «Большого шлема»
Свищев: «Финал Олимпийских игр — большое достижение для теннисисток, и почетно для всего российского спорта»
Чесноков восхищен успехом Шнайдер и Андреевой на Играх-2024: «Поздравляю всех россиян, невероятная победа»
Андреева — об игре в 1/4 финала Олимпиады: «В начале чувствовала себя зажато, нервничала больше обычного»
Мирра Андреева: «Мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ты кинула Казахстан». Болельщики критикуют теннисистку Рыбакину за снятие с Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости