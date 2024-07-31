Дождь в помощь! Шнайдер и Андреева закрыли одних из главных фаворитов Игр-2024

Знаковая победа в парном разряде.

Олимпийские игры. Парный разряд. женщины. Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:0

Диана Шнайдер и Мирра Андреева сотворили сенсацию. Наши девушки обыграли третьих «сеяных» Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес из Канады. В первом сете россиянки проигрывали 0:2, но после этого взяли 12 геймов из 14. Шнайдер показала игру космического уровня, а переломным стал второй гейм второй партии, который продолжался более 15 минут. Россиянки забрали его с восьмого брейк-пойнта, а затем закрыли сет с «баранкой». За выход в полуфинал Андреева и Шнайдер, видимо, сыграют с действующими олимпийскими чемпионками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Будет непросто, но с такой вдохновенной игрой возможно все.

Диана в огне

Букмекеры считали однозначными фаворитами канадскую пару, и это выглядело логично. Дабровски — действующая чемпионка US Open в парном разряде, финалистка Уимблдона-2024, третья ракетка мира. У Лейлы Фернандес тоже есть весомые успехи в паре: финал «Ролан Гаррос» — 2023, четвертьфинал US Open-2023. Вместе они играли на победном для Канады Кубке Билли Джин Кинг-2023. Тогда они принесли много очков своей сборной, а в финале одолели сильнейшую пару последних лет — Синякову и Крейчикову.

В первом круге Игр канадки легко обыграли Варвару Грачеву и Клару Бюрель в двух сетах. Россиянки же, которые впервые вместе выступают в Париже, на чемпионском тай-брейке обыграли Оливию Гадеки и Айлу Томлянович, потратив гораздо больше сил.

Поэтому никто не удивился, что начало матча осталось за канадской парой. Они как-то буднично сделали ранний брейк, а затем закрепили преимущество (2:0). Но уже в следующем гейме россиянки показали, что готовы к борьбе. В четвертом гейме они заработали два брейк-пойнта, но в этот момент пошел сильный дождь. Этот матч игрался на второстепенном корте, поэтому его пришлось прервать.

Однако пауза вышла не очень долгой (около 30 минут) и пошла на пользу Диане и Мирре. В первом же розыгрыше они сделали обратный брейк, а потом, и впервые в этом матче, вышли вперед (3:2). В восьмом гейме россиянкам удалось сделать второй брейк подряд. В этом очень помогла Дабровски, которая после перерыва начала сыпать невынужденными ошибками (5:3). Правда, подать на сет не удалось. Канадки получили хорошую возможность сравнять счет, но тут уже сплоховала Фернандес. Двойная ошибка, прием навылет от Шнайдер. Вообще Диана в эти минуты была неподражаема, практически в одиночку забрав концовку партии.

Фото Reuters

Еще одна сенсация?

Второй сет начался с двойной ошибки Шнайдер и брейк-пойнта у канадок. Однако реализовать его не получилось. Россиянки отстояли свою подачу, а следом оформили очередной брейк. За 16 минут. Канадки отыграли семь брейк-пойнтов, но с восьмой попытки Шнайдер исполнила великолепный удар по линии.

После этого у Дабровски опустились руки. Она перестала доминировать у сетки, а ее подачи раз за разом становились подарками для наших девушек. Плюс еще разыгралась Мирра, которая наконец-то показала парижской публике свои коронные виннеры. Плюс Андреева была спокойна на протяжении всего матча, показав, что постепенно привыкает к игре в паре. Поэтому речь шла только о том, возьмут ли канадки гейм престижа. Не получилось. Наши выигрывают с «баранкой» и выходят в четвертьфинал.

Уже сейчас можно сказать, что Диана и Мирра не зря объединились в пару. Да, дальше, вероятно, играть со звездным чешским дуэтом, но на этой Олимпиаде хватает неожиданных результатов. Например, первые «сеяные» Коко Гауфф и Джессика Пегула в среду, 31 июля, проиграли матч Каролине Муховой и Линде Носковой.

— Крейчикова и Синякова — опытные спортсменки, но и мы не промах, — призналась «СЭ» Мирра Андреева. — Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдём до конца. Думаю, у нас все получится.