Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 12:45

Большая теннисная четверка остается в прошлом. Маррей выбыл с олимпийского турнира и завершает карьеру

Энди Маррей завершил карьеру после вылета с Олимпиады-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Энди Маррей.
Фото Global Look Press
Британец так и не дотянулся до софитов Джоковича, Надаля и Федерера.

Теннис на рубеже нулевых и десятых переживал удивительную эпоху. Мир подарил нам трех невероятно сильнейших игроков за всю историю — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. И судьба распорядилась так, что величайшие оказались в одной и той же эпохе и постоянно встречались друг с другом. Но был в туре еще один человек, который дерзнул противопоставить себя величию «большой тройки». И так успешно, что в спортивных медиа крепко закрепился другой термин — «большая четверка». Речь о британце Энди Маррее, показавшем планете, что непобедимых не существует, и заставившем пересмотреть отношение к Олимпиаде для элитных игроков.

Приехал на Олимпиаду сыграть последний матч

Британец Энди Маррей — главный сторонник олимпийского движения среди теннисистов. Он единственный в мире человек, кому удалось дважды выиграть одиночный разряд на Олимпиаде, причем еще и подряд. Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016-м отправила Маррея в категорию великих и переформатировала «большую тройку» в «большую четверку». Символично, что именно на Олимпийских играх и состоялось прощание Энди со спортом. Если Рафаэль Надаль о своих планах не говорит, то о намерениях шотландца мы знали с первой игры Маррея на олимпийских кортах «Ролан Гаррос». Энди говорил, что он в теннисе до последнего матча на Играх-2024. И на самом деле закончиться все могло в первом же круге. Энди играл только пару с Дэниелом Эвансом. Им попались крепкие японцы — Кэй Нисикори и Таро Даниэль, и тот матч явно войдет в историю тенниса.

Дэн Эванс и&nbsp;Энди Маррей. Все восхищаются Марреем, но главный герой парного турнира — напарник. Эванс отказался от денег ради Олимпиады

Первый сет забирают японцы. Причем без видимых шансов — 2:6. Во втором все доходит до тай-брейка, где на опыте выигрывают уже Маррей с Эвансом. Дальше по регламенту олимпийского турнира следует супертай-брейк. Нисикори и Даниэль ведут 9-4 и подают на матч. У них сразу пять матчболов! Энди все это время стоял на краю пропасти, рискуя завершить свой последний в карьере турнир без единой победы. Но за что Маррея всегда и ценили, так это за характер. Как Энди показывает эталон спокойствия и приводит в чувство своего партнера. И вот уже равный счет, подача — и второй круг против бельгийцев Йорана Флигена и Сандера Жилле. Снова не без приключений. После бодрого первого сета во втором они уступают на тай-брейке. И снова решающий розыгрыш и снова матчболы у соперников...

Энди Маррей и Дэн Эванс.
Фото Reuters

Энди смотрелся обычным человеком на фоне богов теннисного Олимпа

Дальше все выглядит как в дешевом кино, где режиссер поверхностно смотрит на жанр спортивной драмы. Близость поражения, преодоление себя и победа в тот момент, когда верили только самые близкие. Банально, наигранно, только что делать, если в продюсерском составе этого байопика сама жизнь? И все же реальность не Голливуд.

Американцы Тейлор Фриц и Томми Пол уже лишили мечты Рафаэля Надаля с Карлосом Алькарасом. А ведь какая могла быть история о передаче испанского титула новому королю! Но для Фрица с Полом нет авторитетов. Они идут по головам суперзвезд, и Маррея с Эвансом в четвертьфинале будто бы даже и не заметили. Энди отыграл свой последний матч в теннисе, так и не дав понять, чем была его карьера — вспышкой или царствованием.

Энди Маррей.
Фото Global Look Press

«Да все равно мне теннис и не нравился никогда», — шутливо попрощался в соцсетях с болельщиками британец. И тут же сменил описание профиля с «Я играю в теннис» на «Я играл в теннис». Конечно, ни по титулам, ни по таланту, ни по влиянию на теннис — ни по одному из ключевых параметров Маррей не сравнится ни с Федерером, ни с Надалем, ни тем более — с Джоковичем. Роджер, Рафаэль и Новак словно инопланетяне, боги Олимпа. Энди, наоборот, обычный человек, который побеждает не благодаря, а вопреки. И этот человек рискнул выйти против Зевса, Юпитера и Посейдона. С британцем стороннему зрителю проще ассоциировать себя, нежели с эталоном атлета Надалем, кумиром миллионов Федерером или же с гениальным нарциссом Джоковичем. Но Маррей не раз выходил и побеждал тех, кого считали непобедимым. Вдохновляя людей на их собственные свершения. Ведь, если Энди доказал, что невозможное возможно, чем мы хуже?

Теннис
Энди Маррей
2
1
Читайте также
В Париже седьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Фанаты придумали законную кричалку для поддержки Андреевой и Шнайдер
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович победил Циципаса и вышел в полуфинал Олимпиады-2024
Даниил Медведев: «Прошу прощения за результат»
Алькарас выбил Сафиуллина с Олимпийских игр в Париже
Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд
Планы Медведева провалились. Шансы на медаль остались только в одиночном разряде
Джокович закрыл олимпийскую дверь перед Надалем. Хотя чуть было не заигрался в поддавки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наши-наши!» Болельщики Андреевой и Шнайдер придумали законную кричалку и порвали чехов

Рублев вступился за женщин в боксе на Олимпиаде. Вместо одобрения теннисист получил волну хейта
Новости
RSS RSS
Все новости