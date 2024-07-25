«Страдает от острого бронхита». Елена Рыбакина снялась с Олимпиады

У четвертой ракетки мира весь сезон проблемы со здоровьем — на сей раз они стоили ей выступления на Играх-2024.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, официально снялась с парижской Олимпиады. 25-летняя спортсменка должна была выступить в Париже как в одиночном, так и в парном разряде. Но теперь будет смотреть Игры по телевизору. Олимпийские игры — уже четвертый турнир за 2024 год, который пропустит Рыбакина.

Б ыла так близка к медали

«К сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже, — говорится в заявлении Рыбакиной, опубликованном Федерацией тенниса Казахстана. — После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт. Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться. Желаю всем казахстанским спортсменам удачи и успехов в Париже! Я буду болеть за всех наших атлетов и верю, что они смогут достойно представить нашу страну на Олимпиаде».

Бывшая россиянка считалась одним из главных фаворитов женского турнира и получила третий номер посева в женском одиночном разряде. По итогам жеребьевки уроженка Москвы должна была встретиться с румынкой Жаклин Кристиан. Теперь против нее сыграет француженка Каролин Гарсия, а освободившееся в одиночной сетке место получила другая экс-россиянка — Дарья Сэвилл из Австралии.

Также Елена должна была выступить в паре с Александром Бубликом — в первом круге им противостояла бы пара американцев Коко Гофф и Тэйлор Фритц. Теперь вместо дуэта из Казахстана в Париже сыграют аргентинцы Надя Подорошка и Максимо Гонсалес.

Фото Reuters

Организм на пределе

Олимпиада — четвертый турнир, который Рыбакина пропустит в 2024 году. Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана объявила о причинах такого решения — спортсменка заболела острым бронхитом.

«В данный момент Елена страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования. Рыбакина активно готовилась к Играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень на Олимпиаде, однако из-за болезни это невозможно. Федерация тенниса Казахстана желает Елене скорейшего выздоровления и успешного возвращения на корт. Мы верим в ее силы», — говорится в заявлении Федерации.

Теннисный чемпионат Дубая, Индиан-Уэллс и открытый чемпионат Италии Елена также проигнорировала из-за проблем со здоровьем.

«Я много играла, — рассказала Рыбакина в июне. — Если организм на пределе, я не могу выйти на корт. Если я готова не на 100%, то есть риск получить более серьезные травмы или еще что. Сейчас есть проблемы по здоровью — аллергии, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня были проблемы со спиной. Я излечиваюсь. Всегда есть взлеты и падения».

Фото Reuters

Рыбакина — не первая топ-теннисистка, которая объявила о снятии с олимпийского женского турнира. Ранее из игроков первой двадцатки с него снялись Арина Соболенко (Белоруссия) — из-за больного плеча, Маркета Вондрушова (Чехия) — из-за усталости после победы на Уимблдоне, Онс Жабер (Тунис) — из-за сложного графика, Мэдисон Киз (США) — по состоянию здоровья, Дарья Касаткина (Россия) — из-за недостатка мотивации, Людмила Самсонова (Россия) — причина не названа и Виктория Азаренко (Белоруссия) — из-за травмы плеча.