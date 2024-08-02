«Ты кинула Казахстан». Болельщики критикуют теннисистку Рыбакину за снятие с Олимпиады

В соцсетях появилось множество гневных комментариев в ее адрес.

25 июля теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, объявила о снятии с олимпийского турнира в Париже. Уроженка Москвы сослалась на бронхит, которым она переболела еще перед Уимблдоном, но до сих пор не восстановилась. Спортсменка в соцсетях опубликовала обращение к болельщикам, однако столкнулась с серьезной критикой.

Ей не верят

«Дорогие болельщики Казахстана! Наконец-таки могу лично сообщить вам, насколько сильно я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную страны, — написала Елена. — Я готовилась с командой и, к сожалению, прямо перед началом соревнований заболела. Пролежала с температурой, и у меня возникали проблемы с дыханием, врачи запретили выходить на корт. Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за не оправданные ожидания и надежды».

Однако людей не впечатлили оправдания теннисистки — в комментариях под постом Рыбакиной появилось множество негативных сообщений. Многие не поверили спортсменке и указали на то, что она не является уроженкой Казахстана и поэтому вряд ли искренне переживает за страну.

Фото Reuters

Quandyqovich: «Убирайтесь из Казахстана!»;

Fariza_esenkeldievna: «Капец, отказаться от Олимпиады за день до начала Игр, это как минимум неуважительное отношение к фанатами. Это серьезное спортивное мероприятие, такие решение не должны быть all of a sudden (внезапно — англ.);

Gizzzzatov: «Ты кинула Казахстан, Казахстан за тебя столько денег потратил, неблагодарная ты. Уезжай обратно»;

Amankulov.0115: «Билет обратно, с собой можешь взять Путинцеву. Если не нравится представлять Казахстан, то зачем пришла вообще? Неблагодарная».

Теннисистке даже пришлось закрыть комментарии под постом, но они все равно появились под другими публикациями Рыбакиной. Под некоторыми другими записями возможность оставлять сообщения тоже скрыта.

Олимпиада — уже не первый крупный турнир в этом году, который девушка пропустила из-за проблем со здоровьем. Ранее она отсутствовала на теннисном чемпионате Дубая, Индиан-Уэллс и открытом чемпионате Италии.

«Я много играла, — комментировала состояние здоровья Рыбакина. — Если организм на пределе, не могу выйти на корт. Если яэготова не на 100 процентов, то есть риск получить более серьезные травмы или еще что. Сейчас есть проблемы — аллергия, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня возникали боли в спине. Я лечусь. Всегда есть взлеты и падения».

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Бублик тоже извинялся

Ранее перед казахстанскими болельщиками извинялся Александр Бублик, другой бывший российский теннисист представляющий сейчас соседнюю страну. Уроженец Гатчины Ленинградской области в первом же раунде индивидуального турнира уступил седьмому сеяному американцу Тейлору Фритцу (4:6, 4:6). Также Бублик в паре с Александром Недовесовым, родившемся в Крыму, вылетел в первом этапе парного разряда — дуэт уступил бразильцам Тьяго Уайлду и Тьяго Монтейро.

«Очень жаль, что мы не смогли принести не то что медаль, а даже одну победу. Хочу обратиться к казахстанцам с извинениями за то, что не смог выиграть ни один матч, не говоря уже о награде. В последний раз мы выступали в паре с Сашей Недовесовым на Кубке Дэвиса в 2022 году, и у нас нет такой сыгранности. Однако это не оправдание. Мы должны были взять хотя бы один матч, а дальше уже посмотреть, как сложится», — цитировала Александра пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.