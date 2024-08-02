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«Ты кинула Казахстан». Болельщики критикуют теннисистку Рыбакину за снятие с Олимпиады

Болельщики критикуют теннисистку Рыбакину за снятие с Олимпиады
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина не выступит на Олимпиаде.
Фото Global Look Press
В соцсетях появилось множество гневных комментариев в ее адрес.

25 июля теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, объявила о снятии с олимпийского турнира в Париже. Уроженка Москвы сослалась на бронхит, которым она переболела еще перед Уимблдоном, но до сих пор не восстановилась. Спортсменка в соцсетях опубликовала обращение к болельщикам, однако столкнулась с серьезной критикой.

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Ей не верят

«Дорогие болельщики Казахстана! Наконец-таки могу лично сообщить вам, насколько сильно я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную страны, — написала Елена. — Я готовилась с командой и, к сожалению, прямо перед началом соревнований заболела. Пролежала с температурой, и у меня возникали проблемы с дыханием, врачи запретили выходить на корт. Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за не оправданные ожидания и надежды».

Однако людей не впечатлили оправдания теннисистки — в комментариях под постом Рыбакиной появилось множество негативных сообщений. Многие не поверили спортсменке и указали на то, что она не является уроженкой Казахстана и поэтому вряд ли искренне переживает за страну.

Теннисистка Елена Рыбакина
Фото Reuters

Quandyqovich: «Убирайтесь из Казахстана!»;

Fariza_esenkeldievna: «Капец, отказаться от Олимпиады за день до начала Игр, это как минимум неуважительное отношение к фанатами. Это серьезное спортивное мероприятие, такие решение не должны быть all of a sudden (внезапно — англ.);

Gizzzzatov: «Ты кинула Казахстан, Казахстан за тебя столько денег потратил, неблагодарная ты. Уезжай обратно»;

Amankulov.0115: «Билет обратно, с собой можешь взять Путинцеву. Если не нравится представлять Казахстан, то зачем пришла вообще? Неблагодарная».

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Теннисистке даже пришлось закрыть комментарии под постом, но они все равно появились под другими публикациями Рыбакиной. Под некоторыми другими записями возможность оставлять сообщения тоже скрыта.

Олимпиада — уже не первый крупный турнир в этом году, который девушка пропустила из-за проблем со здоровьем. Ранее она отсутствовала на теннисном чемпионате Дубая, Индиан-Уэллс и открытом чемпионате Италии.

«Я много играла, — комментировала состояние здоровья Рыбакина. — Если организм на пределе, не могу выйти на корт. Если яэготова не на 100 процентов, то есть риск получить более серьезные травмы или еще что. Сейчас есть проблемы — аллергия, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня возникали боли в спине. Я лечусь. Всегда есть взлеты и падения».

Теннисистка Елена Рыбакина
Фото AFP

Бублик тоже извинялся

Ранее перед казахстанскими болельщиками извинялся Александр Бублик, другой бывший российский теннисист представляющий сейчас соседнюю страну. Уроженец Гатчины Ленинградской области в первом же раунде индивидуального турнира уступил седьмому сеяному американцу Тейлору Фритцу (4:6, 4:6). Также Бублик в паре с Александром Недовесовым, родившемся в Крыму, вылетел в первом этапе парного разряда — дуэт уступил бразильцам Тьяго Уайлду и Тьяго Монтейро.

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«Очень жаль, что мы не смогли принести не то что медаль, а даже одну победу. Хочу обратиться к казахстанцам с извинениями за то, что не смог выиграть ни один матч, не говоря уже о награде. В последний раз мы выступали в паре с Сашей Недовесовым на Кубке Дэвиса в 2022 году, и у нас нет такой сыгранности. Однако это не оправдание. Мы должны были взять хотя бы один матч, а дальше уже посмотреть, как сложится», — цитировала Александра пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Теннис
Олимпиада
Елена Рыбакина
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