Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 17:45

Джокович закрыл олимпийскую дверь перед Надалем. Хотя чуть было не заигрался в поддавки

Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады-2024
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль
Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Фото Getty Images
В Париже у испанца остались шансы только в парном разряде.

Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:1, 6:4
Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Этчеверри (Аргентина) — 6:0, 7:6 (7:1)

Главным и самым ожидаемым событием дня в Париже стал матч второго круга теннисного турнира, в котором сошлись серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Две легенды встречались между собой в 60-й раз, что выглядит безумием. И, вероятно, этим красивым и круглым числом их противостояние закончится.

Последний олимпийский танец

О потенциальной встрече Надаля и Джоковича заговорили сразу, когда стала известна сетка турнира. Для того чтобы матч с такой вывеской состоялся, каждому нужно было пройти по одному сопернику. Для серба поединок стартового круга против Мэтью Эбдена никакой угрозы не таил. Новаку даже пришлось извиняться перед австралийцем за разгром — 6:0, 6:1. «Я сделал свою часть работы, теперь он (Надаль) должен выиграть первый матч. Я очень жду этой встречи, которая, возможно, станет нашим последним танцем на этом корте».

Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Рафу с самого начала ожидали трудности, несмотря на то что в Париже он рекордные 14 раз выигрывал титул «Ролан Гаррос». Волновало его физическое состояние. За неделю до Олимпиады испанец отдал много сил на турнире в Баштаде, из-за чего пришлось пропускать запланированные тренировки во Франции. Он не скрывал, что сомневается в том, стоит ли играть одиночку, либо же сосредоточиться на паре.

В итоге Надаль все-таки решил станцевать свой последний сольный олимпийский танец на любимом корте. С трудом, в трех сетах, за 2,5 часа, но он одолел в первом круге венгра Мартона Фучовича, а значит, битве с Джоковичем суждено было быть.

Новак Джокович. Джокович сделал шаг навстречу Надалю. Теннисные фавориты начали Олимпиаду в Париже с разгромных побед

Счет личных встреч до матча на Играх в Париже был в пользу серба — 30:29. И мало кто верил, что в потенциально последнем поединке Рафа сможет сравнять. Последние полтора года испанец больше лечится и восстанавливается, чем играет, Новак же продолжает брать титулы, хоть и не так часто, как раньше.

Интересно, что последнее их противостояние состоялось здесь же, в Париже. Два года назад в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победу вырвал Надаль в четырех сетах. Но ни этот факт, ни тотальное преимущество на грунте (20:8) не сильно увеличивали шансы испанца.

Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters

Поддавки Джоковича

Матч вызвал дикий ажиотаж. Все другое в Париже ушло в тень. На трибунах много звезд, причем немного в неожиданных сочетаниях. Например, победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг смотрела игру в компании рэпера Снупп Дога, который на Олимпиаде выбирает самые хайповые соревнования. Камеры начали ловить каждое движение игроков в подтрибунном помещении, где Новак был улыбчив и весел, а Рафа серьезен и сконцентрирован. Не теряя фокус, он традиционно расставлял свои бутылочки на корте.

Даниил Медведев. Медведев уже не возьмет три медали из трех. Россияне вылетели из турнира пар на Олимпиаде

В рейтинге ATP теннисистов разделяла пропасть. Джокович — вторая ракетка мира, имеющий в Париже первый номер «посева», Надаль — 161-я позиция, а если бы не его геройства неделю назад в Баштаде, то он вообще был бы за пределами топ-200.

Пропасть в игре тоже чувствовалась, но не такая серьезная. В стартовом гейме испанец даже попытался зацепиться на приеме. Правда, там скорее подвели нервы серба, который стал много ошибаться и позволил сравнять с 40:0. Выйти вперед Новак не позволил, а со второго гейма стал безупречным доминатором. Да, Рафа иногда показывал свой праймовый теннис, но за скоростями, предложенными соперником, часто не успевал. Стабильности Надалю не хватало.

Теннисисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович
Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Фото Getty Images

К середине сета битва легенд стала немного разочаровывать, ведь ожидаемой цепкой борьбы не получалось. Испанец тонул, но под конец первого сета серб протянул оппоненту своеобразную руку помощи, когда чуть смягчил напор и позволил Рафе выиграть один гейм на своей подаче. Надаль избежал «баранки», но не избежал разгрома — 1:6. И это только третий раз в карьере, когда он взял в партии всего один гейм на парижских кортах.

Во втором сете мало что изменилось. Надаль был все так же беспомощен в игре против второй ракетки мира. Однако Джокович при счете 4:0 как будто опять начал играть в поддавки. Правда, в этот раз чуть не заигрался. Рафа сначала взял свою подачу, а затем вцепился в расслабившегося Новака. И с этой хваткой ему удалось сравнять счет — 4:4. Особенно эффектно он реализовал брейк-пойнт в восьмом гейме, когда смог невероятным ударом отразить смэш серба, а после добил его красивым обводящим.

Карлос Алькарас и&nbsp;Даниил Медведев. Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает

Тем не менее кажется, что у Джоковича все было под контролем. Он снова завелся, включил свою точность, заставил Надаля бегать по углам и сразу же сделал брейк. Испанец пытался создать ему проблемы на приеме, но серб подал на матч уверенно, закрыв дверь перед Рафой эйсом.

Счет в противостоянии легенд 31:29 в пользу Джоковича. Надалю, похоже, сравнять уже не удастся.

Теннисист Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

«Баранка» от Сафиуллина

За последним танцем Надаля и Джоковича наверняка следили многие участники Олимпиады. Но не у всех была такая возможность. Так, в этом не повезло россиянину Роману Сафиуллину, чей матч против Томаса Этчеверри стартовал на несколько минут раньше встречи легенд.

До этого Сафиуллин играл с аргентинцем один раз. На турнире в Тель-Авиве в 2022-м победу в двух сетах одержал наш теннисист. Новый матч с Этчеверри Роман начал мощно. Казалось, что он хочет побыстрее закончить свою встречу, чтобы успеть посмотреть на ту, которая идет на центральном корте. Хотя, вероятно, настрой россиянина больше связан с тем, что накануне он вместе с Даниилом Медведев уступил в парном матче. Турнир в одиночном разряде — все, что у него осталось в Париже. Когда для Медведева еще есть шансы в миксте.

Диана Шнайдер. Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде

В первом сете Роман повесил «баранку» сопернику. Этчеверри после такого разгрома не поник, а, наоборот, преобразился. В начале второй партии он сделал брейк, правда, держал его недолго. Сафиуллин быстро отыгрался, а затем имел несколько хороших возможностей, чтобы не доводить до тай-брейка. В итоге на табло все же загорелись цифры 6:6, что не сбило напор нашего теннисиста. На тай-брейке он был безупречен — 7:1.

Теперь Роман идет на главного босса парижского турнира — испанца Карлоса Алькараса, которого считают основным фаворитом на золото в одиночном разряде. Но не все для россиянина так безнадежно. Счет личных встреч в пользу Сафиуллина, хоть такое противостояние и было всего раз. Это случилось на «мастерсе» в Париже в прошлом сезоне, когда наш теннисист уверенно прошел дальше — 6:3, 6:4.

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роман Сафиуллин
2
2
Читайте также
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Телеканал Eurosport отстранил комментатора от работы на Олимпиаде из-за сексизма
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас рассказал, каково выступать в паре с Надалем на Олимпиаде
Надаль — о матче с Джоковичем на Олимпиаде: «Вероятно, он явный фаворит»
Увидеть Париж и победить. Медведев уверенно начал олимпийский турнир
Медведев вышел во второй круг Олимпиады-2024 в одиночном разряде
Джокович сделал шаг навстречу Надалю. Теннисные фавориты начали Олимпиаду в Париже с разгромных побед
Проблемы с бедром могут лишить Надаля Олимпиады в Париже. Все усилия напрасны?
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 29 июля: расписание соревнований и результаты дня
Валуев: «Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры»
Александр Попов рассказал, как на пловцов влияет «медленная вода»
Сафиуллин победил Этчеверри и вышел в 1/8 финала Олимпийского турнира
Шнайдер не сумела выйти в 1/8 финала Олимпийского турнира
Селиваненко — о выходе Сафиуллина во второй круг Олимпиады: «Роман показал уверенный и активный теннис»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости