Джокович закрыл олимпийскую дверь перед Надалем. Хотя чуть было не заигрался в поддавки

В Париже у испанца остались шансы только в парном разряде.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:1, 6:4

Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Этчеверри (Аргентина) — 6:0, 7:6 (7:1)

Главным и самым ожидаемым событием дня в Париже стал матч второго круга теннисного турнира, в котором сошлись серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Две легенды встречались между собой в 60-й раз, что выглядит безумием. И, вероятно, этим красивым и круглым числом их противостояние закончится.

Последний олимпийский танец

О потенциальной встрече Надаля и Джоковича заговорили сразу, когда стала известна сетка турнира. Для того чтобы матч с такой вывеской состоялся, каждому нужно было пройти по одному сопернику. Для серба поединок стартового круга против Мэтью Эбдена никакой угрозы не таил. Новаку даже пришлось извиняться перед австралийцем за разгром — 6:0, 6:1. «Я сделал свою часть работы, теперь он (Надаль) должен выиграть первый матч. Я очень жду этой встречи, которая, возможно, станет нашим последним танцем на этом корте».

Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Рафу с самого начала ожидали трудности, несмотря на то что в Париже он рекордные 14 раз выигрывал титул «Ролан Гаррос». Волновало его физическое состояние. За неделю до Олимпиады испанец отдал много сил на турнире в Баштаде, из-за чего пришлось пропускать запланированные тренировки во Франции. Он не скрывал, что сомневается в том, стоит ли играть одиночку, либо же сосредоточиться на паре.

В итоге Надаль все-таки решил станцевать свой последний сольный олимпийский танец на любимом корте. С трудом, в трех сетах, за 2,5 часа, но он одолел в первом круге венгра Мартона Фучовича, а значит, битве с Джоковичем суждено было быть.

Счет личных встреч до матча на Играх в Париже был в пользу серба — 30:29. И мало кто верил, что в потенциально последнем поединке Рафа сможет сравнять. Последние полтора года испанец больше лечится и восстанавливается, чем играет, Новак же продолжает брать титулы, хоть и не так часто, как раньше.

Интересно, что последнее их противостояние состоялось здесь же, в Париже. Два года назад в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победу вырвал Надаль в четырех сетах. Но ни этот факт, ни тотальное преимущество на грунте (20:8) не сильно увеличивали шансы испанца.

Новак Джокович. Фото Reuters

Поддавки Джоковича

Матч вызвал дикий ажиотаж. Все другое в Париже ушло в тень. На трибунах много звезд, причем немного в неожиданных сочетаниях. Например, победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг смотрела игру в компании рэпера Снупп Дога, который на Олимпиаде выбирает самые хайповые соревнования. Камеры начали ловить каждое движение игроков в подтрибунном помещении, где Новак был улыбчив и весел, а Рафа серьезен и сконцентрирован. Не теряя фокус, он традиционно расставлял свои бутылочки на корте.

В рейтинге ATP теннисистов разделяла пропасть. Джокович — вторая ракетка мира, имеющий в Париже первый номер «посева», Надаль — 161-я позиция, а если бы не его геройства неделю назад в Баштаде, то он вообще был бы за пределами топ-200.

Пропасть в игре тоже чувствовалась, но не такая серьезная. В стартовом гейме испанец даже попытался зацепиться на приеме. Правда, там скорее подвели нервы серба, который стал много ошибаться и позволил сравнять с 40:0. Выйти вперед Новак не позволил, а со второго гейма стал безупречным доминатором. Да, Рафа иногда показывал свой праймовый теннис, но за скоростями, предложенными соперником, часто не успевал. Стабильности Надалю не хватало.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Фото Getty Images

К середине сета битва легенд стала немного разочаровывать, ведь ожидаемой цепкой борьбы не получалось. Испанец тонул, но под конец первого сета серб протянул оппоненту своеобразную руку помощи, когда чуть смягчил напор и позволил Рафе выиграть один гейм на своей подаче. Надаль избежал «баранки», но не избежал разгрома — 1:6. И это только третий раз в карьере, когда он взял в партии всего один гейм на парижских кортах.

Во втором сете мало что изменилось. Надаль был все так же беспомощен в игре против второй ракетки мира. Однако Джокович при счете 4:0 как будто опять начал играть в поддавки. Правда, в этот раз чуть не заигрался. Рафа сначала взял свою подачу, а затем вцепился в расслабившегося Новака. И с этой хваткой ему удалось сравнять счет — 4:4. Особенно эффектно он реализовал брейк-пойнт в восьмом гейме, когда смог невероятным ударом отразить смэш серба, а после добил его красивым обводящим.

Тем не менее кажется, что у Джоковича все было под контролем. Он снова завелся, включил свою точность, заставил Надаля бегать по углам и сразу же сделал брейк. Испанец пытался создать ему проблемы на приеме, но серб подал на матч уверенно, закрыв дверь перед Рафой эйсом.

Счет в противостоянии легенд 31:29 в пользу Джоковича. Надалю, похоже, сравнять уже не удастся.

Роман Сафиуллин. Фото Global Look Press

«Баранка» от Сафиуллина

За последним танцем Надаля и Джоковича наверняка следили многие участники Олимпиады. Но не у всех была такая возможность. Так, в этом не повезло россиянину Роману Сафиуллину, чей матч против Томаса Этчеверри стартовал на несколько минут раньше встречи легенд.

До этого Сафиуллин играл с аргентинцем один раз. На турнире в Тель-Авиве в 2022-м победу в двух сетах одержал наш теннисист. Новый матч с Этчеверри Роман начал мощно. Казалось, что он хочет побыстрее закончить свою встречу, чтобы успеть посмотреть на ту, которая идет на центральном корте. Хотя, вероятно, настрой россиянина больше связан с тем, что накануне он вместе с Даниилом Медведев уступил в парном матче. Турнир в одиночном разряде — все, что у него осталось в Париже. Когда для Медведева еще есть шансы в миксте.

В первом сете Роман повесил «баранку» сопернику. Этчеверри после такого разгрома не поник, а, наоборот, преобразился. В начале второй партии он сделал брейк, правда, держал его недолго. Сафиуллин быстро отыгрался, а затем имел несколько хороших возможностей, чтобы не доводить до тай-брейка. В итоге на табло все же загорелись цифры 6:6, что не сбило напор нашего теннисиста. На тай-брейке он был безупречен — 7:1.