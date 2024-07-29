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Париж-2024

Сегодня, 15:40

Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде

Диана Шнайдер проиграла китаянке Сиюй во втором круге Олимпиады
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Диана Шнайдер последней из россиянок выбыла из одиночного турнира Игр-2024, не прошла дальше и наша пара.

Крайне неудачно начался для игроков из России третий день олимпийского теннисного турнира. Свои матчи проиграли последняя из наших в женской одиночке Диана Шнайдер и пара Екатерина Александрова / Елена Веснина. Хотя 15-я сеяная Шнайдер считалась фаворитом своей встречи, а Александрова и Веснина были в нескольких розыгрышах от победы.

Шнайдер была сама не своя

Диана за последние месяц «с копейками» добилась больше, чем за всю свою предыдущую теннисную карьеру. 20-летняя россиянка выиграла с конца июня 13 одиночных матчей из 14, завоевав два титула — на траве в Бад-Хомбурге и на грунте в Будапеште. Благодаря чему занимает сейчас 24 место в рейтинге WTA. С учетом титула в начале сезона в Хуахине на харде Шнайдер стала самой юной теннисисткой после датчанки Каролин Возняци в 2009 году, которой удалось выиграть титулы за один сезон на всех трех покрытиях.

Но понятно, что последние подвиги Дианы не могли не сказаться в том числе и негативно — российская теннисистка просто обязана была подустать. Если не физически, то, как минимум, психологически. Уже в первом круге в Париже в матче против Элизабетты Кочарретто из Италии во второй партии у Шнайдер начались перепады в игре — мощные и точные удары чередовались с грубыми ошибками. Но тогда все же Диана сумела отыграть у соперницы подачу на партию и победить 6:2, 7:5. А в игре с китаянкой Сиюй Ван наша теннисистка, выступающая в нейтральном статусе, было словно сама не своя. Она то срывала удары свои фирменные мощные удары, то действовала слишком пассивно, позволяя сопернице пробивать навылет.

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При этом не сказать, что китаянка перед Олимпиадой впечатляла. Скорее, наоборот, поскольку Ван проиграла четыре из пяти последних матчей на уровне WTA, да и в рейтинге располагается значительно ниже — на 53-й строчке. В Париже в стартовой встрече китаянка одолела Линду Носкову из Чехии 6:3, 6:3. А сейчас также в двух сетах переиграла Шнайдер, причем отдала россиянке только четыре гейма. Хотя начало матча не предвещало подобного фиаско. Диана проиграла свою подачу, но сразу сделала обратный брейк, вела 2:1, затем 3:2, пусть геймы давались ей не без труда.

Сбой произошел при 3:3, когда россиянка отдала подачу под ноль.

После этого у Шнайдер началась затяжная черная полоса в игре. Диана умудрилась не только отдать первую партию, в общей сложности она проиграла восемь геймов подряд! Да, у нее были геймболы, но не более того. И только при 0:5 во второй партии наша теннисистка взяла гейм престижа. Шнайдер, похоже, приняла, что это не ее день, поэтому поражения восприняла спокойно, с грустной улыбкой поздравив Сиюй Ван. Теперь она вместе с Миррой Андреевой может сосредоточиться на парном разряде — стартовую встречу Диана с Миррой проведут против австралиек Айлы Томлянович и Оливии Гадеки 30 июля. Напомним, что на «Ролан Гаррос» 2024 Диана с Миррой, пусть и с разными напарницами, дошли до стадии четвертьфинала. Шнайдер тогда выступала а с американкой Эммой Наварро, а Андреева — с соотечественницей Верой Звонаревой. Однако настораживает тот факт, что Диана с Миррой явно подустали к Олимпиаде.

Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Четыре поражения в пяти матчах

Между тем, две другие российские теннисистки уже завершили свою игру на олимпийском турнире. Екатерина Александрова сперва уступила в первом круге в одиночке, а затем вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной выбыла и в паре. Матч Александровой и Веснины против чешских теннисисток Каролины Муховой и Людмилы Носковой проходил в одно время со встречей Шнайдер против китаянки.

Здесь все, кстати, было отнюдь не столь безнадежно. Екатерина и Елена выиграли стартовый сет, причем достаточно уверенно с двумя брейками. Первый они сделали в четвертом гейме, второй — в восьмом. А на своей подаче они в первой партии проиграли всего два розыгрыша. У россиянок шла подача, да и в розыгрышах, в том числе у сетки они смотрелись совсем неплохо. К тому же опытнейшая Веснина периодически заводила себя и партнершу своими фирменными криками «Да!» и «Лучшая!».

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Вторую партию Веснина и Александрова также начали с выигранной подачи под ноль, а затем имели два брейк-пойнта. Однако чешские теннисистки тот гейм удержали, после чего игра выровнялась. Мало того, в седьмом гейме уже Елене и Екатерине пришлось отыгрывать четыре брейк-пойнта. Что ж, они справились. Партия завершилась тай-брейком, где россиянки к первой смене сторон вели 4:2. Но затем несколько ошибок, включая двойную Александровой при 4:4 ухудшили ситуацию. Мухова и Носкова взяли вторую партию, а на матч-тайбрейке (по олимпийскому регламенту в парах решающий гейм до десяти очков заменил третий сет) россиянки все время были в роли догоняющих. Правда, после двойной ошибки Носковой сравняли счет (4:4), однако в концовке действовали явно хуже и уступили 6:10. Потеряв шансы на борьбу за олимпийские медали Парижа. Добавим, что у женщин на Олимпиаде в одиночке и паре россиянки пока проиграли четыре матча из пяти.

Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Елена Веснина
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