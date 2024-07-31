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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Все восхищаются Марреем, но главный герой парного турнира — напарник. Эванс отказался от денег ради Олимпиады

Дэн Эванс и Энди Маррей вышли в 1/4 финала олимпийского парного турнира
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Дэн Эванс и Энди Маррей.
Фото Reuters
Энди Маррей и Дэн Эванс после победы над Йораном Флигеном и Сандером Жилле.
Фото Reuters
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Дэн потерял более 100 позиций в рейтинге, чтобы поехать в Париж.

Сказка Дэна Эванса и Энди Маррея на Олимпиаде продолжается. Не секрет, что для двукратного олимпийского чемпиона эти Игры — последний старт в карьере. Из-за недавней травмы спины Маррей не смог выступить Париже, как и на Уимблдоне-2024, в одиночном разряде. Очевидно играя на 30% даже от своего текущего максимума. Но сила воли и волшебник Эванс затащили британцев уже в четвертьфинал. На секундочку, Энди и Дэн отыграли уже семь матчболов. Во многом благодаря магии Эванса, который пожертвовал очень многим, чтобы оказаться на Олимпиаде.

Семь раз прошли по краю

Напомним, что в первом круге британский дуэт отыграл пять (!) матчболов в матче с японцами Таро Даниэлем и Кеем Нисикори (летели 4:9 на чемпионском тай-брейке). Казалось, что на этом их подвиги на Играх закончились, ведь во втором круге предстояло сразиться с большими специалистами в парном разряде Йораном Флигеном и Сандером Жилле. В стартовом матче бельгийцы в двух сетах закрыли восьмых «сеяных» Артура Фиса и Уго Умбера и явно не собирались останавливаться на достигнутом.

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Хотя первый сет остался за Марреем и Эвансом, но во второй партии Флиген и Жилле выиграли в упорной борьбе (отыграли два матчбола) и перевели матч на чемпионский тай-брейк. Там они повели 9:7, но за счет классной подачи Дэна и приема Маррея им удалось отыграть два матчбола, а затем и выиграть еще два розыгрыша (в этот момент за парней болел весь стадион). Титулованные теннисисты радовались так сильно, как будто уже выиграли Олимпиаду, а не прошли в четвертьфинал.

Впрочем, семь раз пройти по краю и вырвать две такие победы дорогого стоит. Особенно учитывая, что в большинстве эпизодов Эвансу приходилось решать все в одиночку. Маррея явно беспокоит травма, поэтому включается он лишь эпизодами.

Энди Маррей и Дэн Эванс после победы над Йораном Флигеном и Сандером Жилле.
Фото Reuters

Добровольное падение

Поездка Эванса на Олимпиаду — это отдельный сюжет этих Игр. Он пожертвовал призовыми и рейтинговыми очками, чтобы спина к спине пойти в последний бой с Марреем. Дело в том, что Дэн — прошлогодний чемпион турнира ATP 500 в Вашингтоне (тогда обыграл Тиафо, Димитрова и Грикспора в финале), который проводится параллельно с Играми на этой неделе (кстати, там первый номер в «посеве» получил россиянин Андрей Рублев, а Карен Хачанов — третий).

Из-за того, что Эванс вместо американского харда вырвался на Олимпиаду на нелюбимом для себя грунте, он потеряет больше 100 позиций в рейтинге и откатится во вторую половину топ-200. Прямо сейчас Дэн — 172-я ракетка мира в live-рейтинге (-114 позиций). Подниматься будет очень непросто.

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Но британец доказывает, что не все в теннисе решают деньги и рейтинговые очки. В одиночке в Париже он проиграл во втором круге Стефаносу Циципасу, а вот в паре вполне способен добраться до медалей. За место в полуфинале британцы сыграют либо с третьими «сеяными» Фрицем/Полом, либо с Хаасе/Ройером. Пройти голландцев будет полегче, но уже никакой результат от этого дуэта не будет удивителен.

Теннис
Энди Маррей
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