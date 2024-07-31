Медведева в Париже словно подменили. Россиянин лишился последнего шанса на олимпийскую медаль

В двух партиях Даниил проиграл Феликсу Оже-Альяссиму, которого прежде победил семь раз подряд.

Олимпийские игры. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:5)

Даниил Медведев последним из россиян в одиночных разрядах проиграл на Олимпийских играх, уступив в матче за выход в четвертьфинал канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Бросалось в глаза, что Медведева словно подменили — по ходу встречи он выглядел усталым, тщетно пытаясь собраться. Не получилось.

Соперник, которого всегда обыгрывал

В двух первых матчах на олимпийском турнире Медведев, надо признать, не встретил серьезного сопротивления, проиграв в сумме Ринки Хиджикате из Австралии и Себастьяну Офнеру из Австрии только семь геймов. Тем не менее после относительно легкой победы над Офнером он все равно беспокоился о процессе восстановления. «Слава богу, что не в полночь закончил, но спать получится лечь не раньше двух часов ночи, а играть завтра придется рано — третьим заходом. У ATP бывает странное расписание, но в основном они стараются подстраиваться под игроков, а у ITF странное расписание. Рома Сафиуллин закончил за полночь, а на следующий день вышел вторым запуском, та же история у Элины Свитолиной. Странно очень. Надеюсь, что успею восстановиться», — сообщил Медведев, попросив журналистов его очень долго не задерживать.

В принципе Оже-Альяссима можно было назвать удобным соперником. Молодой канадец на пике формы уверенно входил в топ-10 (сейчас он 19-й в рейтинге ATP), но при этом регулярно проигрывал Даниилу. Счет личных встреч был 7:0 в пользу россиянина. Хотя не сказать, что победы давались просто. В частности, на Australian Open в 2022-м Медведев находился в шаге от поражения, отыграв двойной матчбол. Кроме того, соперники прежде никогда не встречались на грунте — только на открытом или крытом харде. А на земле Даниил все же не так хорош, как на твердом покрытии. Пусть и взял в 2023-м «мастерс» в Риме. А Оже-Альяссим в этом сезоне добрался до финала «мастерса» в Мадриде, где в равном трехсетовом матче уступил Андрею Рублеву 6:4, 5:7, 5:7. Кстати, на Играх в Париже Оже-Альяссим в первых кругах также выглядел очень уверенно — американцу Маркосу Гирону и Максимилиану Мартереру из Германии он в общей сложности проиграл всего шесть геймов.

Феликс Оже-Альяссим. Фото Global Look Press

Разбил ракетку от разочарования

«Что касается предстоящего матча, Оже-Альяссим — серьезный соперник, с которым они всегда непросто играют. Здесь надо учесть, что местная публика будет неистовствовать. Матч будет трудовой. Надеюсь, что психологически Медведев справится. Но он сейчас в порядке», — заявил «СЭ» перед матчем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Уже в дебюте встречи стало ясно, что Феликс настроен решительно, да и готов очень неплохо. Подача у него летела превосходно, что не позволяло Медведеву зацепиться на приеме. А сам Даниил подавал не так хорошо, как хотелось бы. И вообще выглядел на удивление измотанным. Что быстро привело к проблемам. Уже в четвертом гейме при 1:2 у канадца образовался первый брейк-пойнт, однако Даниилу удалось спастись. Затем сложности возникли при 3:4. У Медведева стало 0:30 после двойной ошибки, после чего встречу прервали из-за дождя. Отметим, что игра проходила на третьем по значимости корте Симоны Матье, не оборудованном крышей.

Пауза продолжалась недолго, около получаса. И когда теннисисты вернулись на корт, соотношение сил не изменилось. Оже-Альяссим очень агрессивно, точно сыграл в двух розыгрышах на приеме, повел с преимуществом в два гейма, после чего подал на сет. Но главная сложность заключалась не в том, что канадец был хорош, а в неидеальных действиях россиянина, как на задней линии, так и у сетки. Именно ошибка в простой ситуации у сетки привела к брейк-пойнту в стартовом гейме второй партии. Даниил такому ляпу расстроился, покачав головой. И все же сумел спасти свою подачу. При 1:1 все повторилось. Вновь брейк-пойнт, только после ошибки при ударе слева, и опять героическое спасение. В то время как Оже-Альяссим даже ни разу не довел к этому моменту на своей подаче до счета «ровно», максимум было 30:30.

Конечно, проблески в игре Медведева случались. В середине партии улучшилась подача — он уверенно взял два гейма, а на приеме даже после одного из удачных красивых розыгрышей радостно поднял руки вверх. Показав, что ведь может-таки играть и выигрывать! Однако при 5:5 вновь оказался на грани. К счастью, получилось отыграться с 0:30 и гарантировать как минимум тай-брейк. Так, при счете 3:3 Феликс сделал двойную ошибку. Вот только затем Даниил проиграл два розыгрыша на своей подаче подряд, сделав при 4:4 уже свою двойную. Оже-Альяссим следующим розыгрышем заработал двойной матчбол, помчался с подачи к сетке и не сумел обработать классный удар в ноги.

Фото Reuters

Правда, уже в следующем розыгрыше все закончилось — Медведев также ошибся у сетки и впервые в карьере проиграл канадцу. После чего, лишившись последнего шанса на олимпийскую медаль Парижа, от разочарования состоянием и игрой расколошматил ракетку. Олимпийские игры в Париже вряд ли станут для него турниром, который он захочет вспоминать. Надо просто забыть о них и сосредочиться на американских «мастерсах» и US Open.