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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Звезда тенниса восхищается Миррой Андреевой. Встретили Амели Моресмо в Париже, она очень изменилась

Амели Моресмо считает, что у Мирры Андреевой большое будущее
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Амели Моресмо
Амели Моресмо.
Фото Getty Images
После завершения карьеры титулованная французская спортсменка стала более женственной и занялась административной работой на «Ролан Гаррос».

Вы наверняка помните Амели Моресмо, которая в середине 2000-х буквально сносила соперниц с корта. На счету экс-первой ракетки мира победы Australian Open и Уимблдоне в 2006-м и серебро Олимпиады в Афинах. Она введена в Зал теннисной славы в американском Ньюпорте, а еще у нее есть собственная восковая фигура в музее Grevin в Париже.

В годы игровой карьеры козырем француженки была отличная физическая форма. При этом спортсменка рассказывала, что атлетичное телосложение в жизни доставляло ей немало проблем.

— В подростковом возрасте у меня было немало комплексов по поводу своей фигуры, — рассказывала она в интервью L'Equipe. — Меня дразнили, называли «пацаном в юбке», рисовали всякие непристойные штуки на тетрадках. Я часто плакала по этому поводу. Но потом приняла себя такой, как есть. И полюбила.

Теннисистка Амели Моресмо в 2009 году
Фото Getty Images

Очень изменилась с рождением детей

В 2009 году Амели завершила карьеру. Работала комментатором на телевидении, вела утреннее шоу о здоровом образе жизни и даже пробежала Парижский марафон, став одним из его амбассадоров. Причем теннисистка показала неплохой результат для первой попытки — 3 часа 16 минут.

Но теннис Моресмо не отпустил. Она была капитаном сборной Франции на Кубке Федерации, консультировала Викторию Азаренко и тренировала Энди Маррея. Последние несколько лет Амели занимает пост директора «Ролан Гаррос». Ее немало критикуют за способы выхода из ковидного кризиса, за снижение посещаемости турнира и позицию по вопросу призовых в женском теннисе и расписания матчей женской сетки. Француженка сказала, что мужской теннис интереснее женского, за что была подвергнута критике со всех сторон: от бывших коллег по корту до феминистических организаций.

Амели МОРЕСМО. Атаманша для мушкетеров. Моресмо возглавила мужскую сборную Франции

Но Амели держит удар, хотя сейчас стала выглядеть гораздо более хрупкой и женственной, чем во время спортивной карьеры.

— Я очень изменилась с рождением детей, — рассказывала спортсменка в интервью французскому изданию Psychologies. — Они сделали меня более женственной, сентиментальной. Я могу теперь рассмеяться или расплакаться над чем угодно.

Амели Моресмо
Фото Global Look Press

Обвинила партнера в моральном насилии

Во время церемонии открытия Игр в Париже Моресмо участвовала в эстафете олимпийского огня и, конечно, приходит на соревнования теннисного турнира. Она была на матчах Надаля, своего бывшего ученика Маррея, который завершил здесь свою карьеру. Не пропустила и встречи Мирры Андреевой. Неизменно элегантно одетая и с открытой улыбкой.

— Мирра мне нравится, она отлично играет, — на бегу бросила Моресмо, которая во время Олимпиады на кортах «Ролан Гаррос» просто нарасхват. — Уверена, что у нее большое будущее и на этом турнире, и в карьере.

Французские коллеги рассказали, что сегодня уговорить Моресмо на интервью о жизни вне спорта практически невозможно, она ведет закрытый образ жизни. У Амели двое детей, но со своим партнером она рассталась. Бракоразводный процесс получился громким — дело дошло до суда, на котором Моресмо обвинила свою экс-супругу в моральном насилии и выиграла дело *.

Амели Моресмо и Габриэль Атталь
Амели Моресмо и Габриэль Атталь.
Фото Reuters

Помимо административной работы на «Ролан Гаррос», бывшая спортсменка является довольно успешной бизнес-леди. Она владеет несколькими ресторанами и гастро-барами в Париже и на Лазурном берегу, винным погребом. Она инвестировала в элитную недвижимость и небольшую сеть фитнес-студий, а еще создает именную линейку одежды с известным производителем спортивной экипировки.

* В России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Теннис
Мирра Андреева
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