Зверев обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024
Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге Олимпиады-2024 обыграл Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 27-летнего немца 8 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Зверев встретится с итальянце Лоренцо Музетти
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 6:3
«Stade Roland Garros».
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