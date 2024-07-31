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Париж-2024

Сегодня, 22:27

Зверев обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге Олимпиады-2024 обыграл Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 27-летнего немца 8 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Зверев встретится с итальянце Лоренцо Музетти

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 6:3

«Stade Roland Garros».

Александр Зверев (теннис)
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