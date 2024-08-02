Зверев назвал позором организацию соревнований на Олимпиаде в Париже

4-я ракетка мира немец Александр Зверев раскритиковал график соревнований по теннису на Олимпийских играх в Париже.

Ранее россиянин Даниил Медведев назвал странным расписание теннисного турнира на Олимпиаде. Негативно о графике также высказался испанец Рафаэль Надаль.

«Я так зол, что не могу описать словами. Такое расписание — позор. Я не чувствовал себя хорошо на протяжении всей недели. Это не то, каким я хочу быть в физическом плане. Я всегда считал себя одним из самых сильных физически игроков и гордился этим фактом. На этой неделе это определенно было не так. Я собираюсь вернуться домой, сделать несколько анализов крови и посмотреть, все ли в порядке. И если все будет хорошо, то я отдохну и буду надеяться, что вернусь в хорошую форму», — приводит Tennis Up to Date слова Зверева.

Зверев проиграл Лоренцо Музетти из Италии в четвертьфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024. Матч завершился в двух сетах со счетом 5:7, 5:7 в пользу итальянца.