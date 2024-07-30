Зверев и Попырин сыграют друг против друга в третьем круге Олимпийских игр в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах обыграл чеха Томаша Махача во втором круге одиночного разряда на Олимпиаде в Париже — 6:3, 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.

Следующим соперником Зверева станет австралиец Алексей Попырин, который одержал победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии со счетом 6:4, 7:5. Махач продолжит свое выступление на Играх в парном разряде и миксте.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 7:5

Алексей Попырин (Австралия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:5