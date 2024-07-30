Зверев и Попырин сыграют друг против друга в третьем круге Олимпийских игр в Париже
Немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах обыграл чеха Томаша Махача во втором круге одиночного разряда на Олимпиаде в Париже — 6:3, 7:5.
Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.
Следующим соперником Зверева станет австралиец Алексей Попырин, который одержал победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии со счетом 6:4, 7:5. Махач продолжит свое выступление на Играх в парном разряде и миксте.
Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 7:5
Алексей Попырин (Австралия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:5
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