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Париж-2024

Сегодня, 21:15

Журова заявила, что медали Андреевой и Шнайдер не имеют отношения к России

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты», — сказала Журова «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

Софья Грецкая

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Светлана Журова
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