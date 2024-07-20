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Париж-2024

Сегодня, 13:36

Янчук поделился мнением об отказе Рублева от участия в Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер Виктор Янчук поделился мнением о решении российского теннисиста Андрея Рублева отказаться от участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Он не стал брать на себя груз ответственности за выступление на Олимпиаде. Рублев точно не просто игнорировал возможность участия в Играх. Просто, вероятнее всего, у него есть осознание, что он не в состоянии сейчас показать достойный результат в Париже», — цитирует Янчука Legalbet.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Legalbet
Виктор Янчук
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