Янчук оценил шансы Медведева завоевать медаль на Олимпиаде в Париже

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Даниила Медведева стать призером Олимпийских игр-2024 в Париже.

«У Медведева есть шансы побороться за олимпийскую медаль. Это вполне возможно. На таком турнире каждый день идет адаптация. И по ходу состязания теннисисты начинают играть лучше. Особая олимпийская атмосфера сказывается на спортсменах положительно. И Даниил не является исключением. Он будет прибавлять с каждым кругом», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Во втором круге одиночного разряда Игр-2024 Медведев сыграет против австрийца Себастиана Офнера.