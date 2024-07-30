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Париж-2024

Сегодня, 17:39

Янчук оценил шансы Медведева завоевать медаль на Олимпиаде в Париже

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Даниила Медведева стать призером Олимпийских игр-2024 в Париже.

«У Медведева есть шансы побороться за олимпийскую медаль. Это вполне возможно. На таком турнире каждый день идет адаптация. И по ходу состязания теннисисты начинают играть лучше. Особая олимпийская атмосфера сказывается на спортсменах положительно. И Даниил не является исключением. Он будет прибавлять с каждым кругом», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Во втором круге одиночного разряда Игр-2024 Медведев сыграет против австрийца Себастиана Офнера.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
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