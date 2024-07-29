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Париж-2024

Сегодня, 16:21

Гауфф вышла в третий круг Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф победила аргентинку Марию Карле во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 26 минут. Гауфф реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с хорваткой Донной Векич.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Коко Гауфф (США) — Мария Карле (Аргентина) — 6:1, 6:1

Ангелик Кербер (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 3:6, 6:4

Донна Векич (Хорватия) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:4

Stade Roland Garros.

Анжелика Кербер
Бьянка Андрееску
Донна Векич
Кори Гауфф
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