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Париж-2024

Сегодня, 07:13

Янчук: «Андреева и Шнайдер отлично дополняют друг друга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Прекрасно играли, главное, что они прорвались. Это у них дебют на серьезных соревнованиях, хорошо, что в начале не споткнулись. Пришли взаимопонимание, сыгранность, согласованность, думаю, теперь их не остановить. У них хорошее сочетание: Шнайдер мощно бьет, а Андреева здорово и грамотно играет по месту, они отлично дополняют друг друга», — цитирует ТАСС Петрову.

4 августа в финале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Виктор Янчук
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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