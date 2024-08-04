Веснина: «Никакого предвзятого отношения к россиянам на Олимпиаде я не увидела»

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о взаимодействиях с представителями других стран на Олимпиаде-2024 в Париже.

По словам Весниной, с ней дружелюбно общались спортсмены из Нидерландов, Китая, США и других государств.

«Никакого предвзятого отношения к спортсменам из России я не увидела. Периодически даже люди подбегали и просили обменяться значками. И когда мы говорили, что сейчас их у нас нет, они спрашивали, из какой мы страны. Мы отвечали: «Из России». Они говорили: «Как жаль! Мы с удовольствием обменялись бы с вами значками», — цитирует Веснину Sport24.

38-летняя спортсменка выступала в дуэте с Екатериной Александровой в парном разряде Олимпиады. Россиянки вылетели в первом круге, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой — 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.