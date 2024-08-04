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Париж-2024

Сегодня, 21:19

Веснина поделился мнением о проблемах с расписание на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина считает, что на каждых Играх возникают одни и те же проблемы с расписанием.

«Олимпийский теннисный турнир сложно сравнивать с точки зрения организации с турнирами ATP и WTA, тут другая организация работает. На всех Олимпиадах, а я была на пяти, одни и те же проблемы: все топовые теннисисты всегда возмущаются по поводу того, кто составляет расписание, кто принимает эти решения», — цитирует Веснину Sport24.

Сегодня, 4 августа, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024 уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

Источник: Sport24
Олимпиада
Елена Веснина
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