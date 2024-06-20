Кудерметова — об отказах от Олимпиады: «У нас и так сложный и плотный календарь. А тут еще и прессинг к россиянам»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» поделилась эмоциями после того, как стало известно о ее попадании в состав сборной на Олимпиаду в Париж.

Кудерметова добралась на Игры по рейтингу после отказа других россиянок.

«Не скажу, что меня особенно удивило попадание на Олимпиаду. В паре я предполагала, что будет возможность сыграть. Также понимала, что некоторые игроки сделают выбор в пользу профессиональных турниров и не все поедут в Париж. Значит, у меня будет еще шанс.

Не мне судить о выборе других игроков. У каждого были на это свои причины. Наш профессиональный календарь и так очень сложный и плотный. Участвуя в Олимпиаде, пропускаем профессиональные турниры. А это очки, заработок. Кроме того, дополнительный турнир — это еще и очень большая нагрузка на организм, потому что в момент, когда ты можешь передохнуть и подготовиться ко второй половине сезона, ты продолжаешь играть.

И плюс к тому же специфика корта: сейчас мы играем на траве, а Олимпиада пройдет на грунте. Мы сыграем во Франции, а уже на следующий день после окончания Олимпиады будет матч на другом континенте на харде. Это непросто.

Ну и, конечно же, прессинг, который будет в Париже в связи с нынешней ситуацией и отношением к российским спортсменам. В общем, я думаю, что, исходя из этих соображений, каждый и делает свой выбор. Тут нельзя осуждать ни один выбор, ни другой», — сказала Кудерметова.

По разным причинам от участия в Олимпиаде отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева.

В Париже в одиночном и парном разрядах сыграют 8 россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.