Кудерметова — о критике российских олимпийцев: «Давление на меня не повлияет. Главное — мы представляем свой народ»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» высказалась касательно общественной дискуссии о необходимости бойкота Олимпиады в Париже российскими спортсменами в связи с политическим фильтром при допуске на Игры.

Кудерметова добралась на Игры по рейтингу после отказа других россиянок.

«Касательно разницы с Токио: тут можно будет судить уже после Олимпиады. На данный момент для меня разницы как таковой нет, мы представляем свой народ, это главное. А как и в каком статусе, это уже второстепенное.

Общественные дискуссии в обществе есть всегда и по любым вопросам. Я это понимаю и принимаю. Такие же дискуссии были и перед Олимпиадой в Токио. Я спортсменка, поэтому приняла решение об участии исходя из этого принципа. Благодарна тем болельщикам, которые поддерживают мое решение. Какое-либо давление от критиков точно не повлияет на меня. Это их точка зрения, и они имеют право ее высказать», — сказала Кудерметова.

По разным причинам от участия в Олимпиаде отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева.

В Париже в одиночном и парном разрядах сыграют восемь россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.