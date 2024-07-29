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Сегодня, 22:07

Медведев и Андреева уступили в первом круге микста на Олимпиаде-2024

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани в матче первого круга смешанного разряда Олимпийских игр-2024 — 3:6, 2:6.

Встреча продолжилась 1 час 16 минут. Вавассори и Эррани четырежды подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. У Медведева и Андреевой два эйса, пять двойных и ни одного реализованного брейка из пяти.

Во втором круге Вавассори и Эррани сыграют с победителями матча Уэс Колхоф/Деми Схюрс — Стефанос Циципас/Мария Саккари.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Микст

1-й круг

Сара Эррани / Андреа Вивассори (Италия) — Мирра Андреева / Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 6:2

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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