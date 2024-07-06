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Париж-2024

Сегодня, 05:24

В ITF рассказали о возможности замен тенннисистов в олимпийской заявке в случае травм

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) заявила, что в случае травмы квота теннисиста, участвующего в Олимпиаде-2024 в Париже, будет перераспределена.

«В четверг ITF опубликовала полный список участников олимпийского теннисного турнира. Если какой-то игрок снимется с турнира из-за травмы, его место будет перераспределено», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы iTF.

В списке допущенных до выступления на Олимпиаде-2024 российских теннисистов, опубликованном ITF, присутствуют 7 спортсменов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде представлена Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. Также в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
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