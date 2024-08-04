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Париж-2024

Сегодня, 21:07

В Госдуме назвали большим успехом серебро Андреевой и Шнайдер в парном теннисном турнире Олимпиады-2024

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«К сожалению, наша мечта не сбылась. Нам не удалось победить итальянок. Но это большой успех для наших юных спортсменок. Они провели замечательный турнир. Это большая победа для них и для всей России. В столь непростое время наши спортсмены подвергаются рычагам давления. Вместо того, чтобы сосредоточиться на Олимпиаде, спортсменам приходилось понимать, допустят ли их к Олимпиаде или нет. Мы поздравляем Шамиля Тарпищева с его командой, мы поздравляем всех болельщиков, потому что это достойный результат совсем молодых спортсменок. Уверен, что у них впереди большое будущее. Сейчас у нас одна из самых сильных команд за всю историю российского тенниса. У нас очень сильная молодая команда. Сегодняшний результат это подтверждает. Может, не у всех получился этот турнир. Но то, что наши молодые спортсмены завоевали серебро — это большая победа», — сказал Свищев «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Дмитрий Свищев
Мирра Андреева
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