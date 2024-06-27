В ФТР объяснили, почему МОК включил в список на Олимпиаду отказавшихся от участия в турнире россиян

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал список российских теннисистов, которые смогут сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе.

В список вошли теннисисты, которые ранее уже приняли решение не выступать на Играх.

«Тех, кто физически поедут на Олимпиаду, при соблюдении определенных условий, назвал президент федерации до этого. МОК действует по формальной процедуре, приглашая спортсменов в порядке классификации на 10 июня. Дальше спортсмены, которые едут на Олимпиаду, подтверждают свое участие. Потом уже приглашение высылается спортсменам дальше по той же классификации. Каждый участник приглашается в индивидуальном порядке», — цитирует Селиваненко Sport24.

В теннисном турнире смогут участвовать следующие российские спортсмены: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева.