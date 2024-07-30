Украинская теннисистка Костюк обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024
Украинская теннисистка Марта Костюк в 1/8 финала Олимпиады-2024 обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 22-летней украинки 13 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В четвертьфинале Костюк встретится с хорваткой Донной Векич.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
«Stade Roland Garros».
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