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Париж-2024

Сегодня, 19:24

Украинская теннисистка Костюк обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Марта Костюк в 1/8 финала Олимпиады-2024 обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 22-летней украинки 13 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале Костюк встретится с хорваткой Донной Векич.

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Одиночный разряд

3-й круг

Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

«Stade Roland Garros».

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