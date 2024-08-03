Толчинский назвал обидным вылет Медведева с Олимпиады в Париже
Нападающий СКА Сергей Толчинский ответил на вопрос «СЭ» о том, следит ли он за Олимпийскими играми в Париже.
— Следите за Олимпиадой?
— Чуть-чуть. Чисто результаты проверяю. Не сказать, что сижу у телевизора и слежу. Больше за теннисом, наверное.
— Даниил Медведев вылетел...
— Да, обидно очень. Бывает. Джоковича против Алькараса в финале было бы очень интересно посмотреть.
Ранее россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира Олимпийских игр в Париже.
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