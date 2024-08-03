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Париж-2024

Сегодня, 09:00

Толчинский назвал обидным вылет Медведева с Олимпиады в Париже

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий СКА Сергей Толчинский ответил на вопрос «СЭ» о том, следит ли он за Олимпийскими играми в Париже.

— Следите за Олимпиадой?

— Чуть-чуть. Чисто результаты проверяю. Не сказать, что сижу у телевизора и слежу. Больше за теннисом, наверное.

— Даниил Медведев вылетел...

— Да, обидно очень. Бывает. Джоковича против Алькараса в финале было бы очень интересно посмотреть.

Ранее россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира Олимпийских игр в Париже.

Сергей Толчинский
Теннис
Олимпиада
ХК СКА
Даниил Медведев
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